Вячеслав Бутусов написал музыку к фильму «Святой Архипелаг» о Соловецком монастыре

Как рассказали «Собака.ru» в кинокомпании «Два капитана», «Святой Архипелаг» — это документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря, который является «ключевой точки в духовной географии России». «Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа», — говорят в кинокомпании.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Сергей Дебижев, начавший свою кинокарьеру в 1987 году — с работы художником-постановщиком на картине «Ампир» Александра Сокурова. Музыку к «Святому Архипелагу» написал лидер группы «Nautilus Pompilius» Вячеслав Бутусов.

По словам режиссера картины, «Святой Архипелаг» — «фильм документальный, но его художественная сторона сделана настолько ярко и выразительно, что это переводит его в какое-то новое качество, новое осмысление реальности как Божественного творения». «Да, мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес к картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека», — отмечает Дебижев.

Фильм «Святой Архипелаг» выйдет в российский прокат 8 марта 2023 года.

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