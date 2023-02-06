В Петербурге покажут документальный фильм о жизни и творчестве Владимира Высоцкого в Одессе

Автор идеи и режиссер документального фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы... "Одесская тетрадь"» Анатолий Бальчев, съемки проходили в России, США, Франции и Украине. Помимо архивных кадров с Владимиром Высоцким, в ленте можно увидеть и услышать Марину Влади, Михаила Шемякина, Киру Муратову, Михаила Жванецкого, Георгия Юнгвальд-Хилькевича, Бориса Хмельницкого, Геннадия Полока, Алексея Штурмина, Петра Тодоровского, Ия Саввина и других.

Об «одесском» периоде жизни и творчества Владимира Высоцкого: На легендарной Одесской киностудии Владимир Семенович сыграл свои первые главные роли в кино и впервые запел с экрана своим характерным хрипловатым голосом, который к тому времени был уже растиражирован на магнитофонных кассетах по всей стране. Одесский период — одна из ключевых вех в жизни и творчестве поэта. Здесь он не только раскрылся как артист кино, но и заявил себя как поэт, композитор, написав десятки песен к фильмам Одесской киностудии, вошедшим в золотой фонд отечественного кинематографа. На Одесской киностудии были сняты фильмы «Вертикаль», «Короткие встречи», «Служили два товарища», «Опасные гастроли», «Место встречи изменить нельзя».

В картине можно увидеть фрагменты фильмов «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, «Колдунья» Андре Мишель, «Опасные гастроли» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского, «Забудьте слово смерть» Самвела Гаспарова, «Короткие встречи» Киры Муратовой, «Интервенция» Геннадия Полока, «Служили два товарища» Евгения Карелова, «Современная история: Королева пчел» Марко Феррери, «Единственная дорога» Владо Павловича и «Человек с кино-аппаратом» Дзиги Вертова.

Петербургская премьера фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы... "Одесская тетрадь"» состоится 8 февраля в Кино&Театре «Англетера» на Малой Морской улице, 24.

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