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Хелена Бонэм-Картер и Пирс Броснан снимутся в ирландской мелодраме «Четыре письма любви»

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В основе сюжета — одноименный роман дублинского писателя Нейла Уильямса, опубликованный в 1997 году. Экранизацией займется режиссер Полли Стил, получившая номинацию на премию BAFTA за работу над документальным фильмом «Элтон Джон: Истерики и тиары» в качестве продюсера.

Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images

Роман «Четыре письма любви» рассказывает о Никласе Килану — мужчине, которому было двенадцать лет, когда его отец объявил, что получил божественный знак и должен стать художником. Но его картины мрачны, они не пользуются спросом, и семья оказывается в бедственном положении. Другая героиня — Исабель Гор: дочь поэта, у которой было замечательное детство, закончившееся в один миг, когда ее брат, талантливый музыкант, утратил здоровье и свой дар.

Когда Никлас отправится на один из ирландских островов, чтобы отыскать последнюю сохранившуюся картину своего отца, судьба сведет его с Исабель. Они будут очарованы друг другом, и он напишет ей уйму писем, однако большинству из них суждено умереть в огне.

Броснан и Бонэм-Картер исполнят роли родителей возлюбленных. В титульных ролях появятся Фионн О’Шей («Нормальные люди») и Энн Скелли («Невероятные»). Съемки картины стартуют в феврале 2023 года и пройдут в Великобритании и Ирландии.

«Дебютный роман Нейла Уильямса притягателен и совершенно неотразим, и для меня невероятная честь перенести его на экран, чтобы новые зрители могли присоединиться ко множеству существующих поклонников из многих стран по всему миру, которые уже поддались его бесконечному очарованию и прелести», — приводит Variety слова одного из продюсеров картины Дугласа Камминса.

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