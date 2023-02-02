Руперт Гринт уверен, что Warner Bros. перезапустит кинофраншизу «Гарри Поттер»

Как пишет журналист GQ Крис Мэндл, Руперт Гринт «уже готовится к неизбежному: персонаж, которого он воплотил в жизнь, переделывается». «В гонке вооружений между стриминговыми платформами интеллектуальная собственность — самый надежный способ удержать подписчиков, а перезагрузка «Гарри Поттера» — почти данность», — говорится в тексте интервью.

Согласно одному из слухов, Warner Bros. уже рассматривает возможность адаптации франшизы для телевидения. «Я бы хотел, чтобы Гарри Поттер был экранизирован в телешоу. Я думаю, что это действительно сработает. Я уверен, что фильмы все равно будут пересняты», — заявил Гринт.

При этом Гринт не против, если Рона Уизли в перезапуске «Гарри Поттера» сыграет другой актер: «Это сродни передаче эстафетной палочки: позволить кому-то другому играть Рона. Это странное чувство, потому что я защищаю его, я так сильно соотношу себя с ним, и, в конце концов, именно меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Эту роль трудно отпустить, но в то же время это было бы приятно».

Напомним, в августе 2022 года издание Daily Mail со ссылкой на источники сообщало о том, что Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над сериалом, который станет спин-оффом к фильмам про Гарри Поттера. Еще один сценарий возможного продолжения — новая франшиза про «мальчика, который выжит»: она может заменить собой серию «Фантастические твари», которая потеряла «часть своей магии» после трех фильмов.