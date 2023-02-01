Александр Сокуров представит в «Авроре» фильм «Тембот» своей ученицы Тины Мастафовой

Социальная драма стала победителем всероссийского конкурса «Региональное кино России». Действие картины происходит на Северном Кавказе: в республиках Кабардино-Балкария и Дагестан.
В центре сюжета фильма «Тембот» выпускницы режиссерской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Тины Мастафовой — «история маленького человека», его взаимоотношения с родственниками и друзьями. Мечта Тембота — быть нужным, и наконец, занять свое место хоть в чьем-то сердце. Из-за сходства с отцом мать раз за разом отвергает его. Исключен он также из сердца близкого друга — тот по-крупному подставляет его. Нет места и у бесчувственного отца, по которому он скучает.
По признанию Мастафовой, идея для фильма, как и сценарий к нему, родились быстро — несмотря на это, что последний режиссер переписывала шесть раз. «Неизбежно, что в фильме оказалось много меня. Быть послушной — сложно и энергозатратно. Ты постоянно ломаешь себя. Я очень устала от этого, но это не относится к моим отношениям с матерью, скорее, с некоторыми другими людьми. Да, в фильме много личного, но я делала его не для себя — для других, в конце концов», — поделилась Мастафова.
Роли в картине исполнили непрофессиональные актеры. Премьера фильма «Тембот» состоится 10 февраля в петербургском кинотеатре «Аврора» — Александр Сокуров вместе с Тиной Мастафовой лично представят ленту, после чего режиссер обсудит свою работу вместе со зрителями. Модератором выступит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
В российский прокат фильм «Тембот» выйдет 16 февраля.
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