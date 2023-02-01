«Царь горы» возвращается! Майк Джадж и Грег Дэниелс работают над перезапуском анимационной комедии

Обновленная версия любимой анимационной комедии для взрослых разрабатывается создателями оригинального сериала Майком Джадж и Грегом Дэниелсом, а также Саладином Паттерсоном. Все трое также являются исполнительными продюсерами шоу, а Паттерсон будет выступать в качестве шоураннера. Джадж вновь возглавит команду озвучки, в которую также вернутся актеры Кэти Наджими, Стивен Рут, Памела Адлон, Джонни Хардвик и Лорен Том.

«Да, чувак, я скажу тебе, кто этот чувак, этот чертов старина Грег [Дэниелс] говорит об "O.G." [original gangster], а потом этот Майк Джадж… Вдохновение, чувак... Оригинальное шоу, чертовски старая классика… Мои дети, чувак, ходят вокруг и говорят: "Это моя сумочка! Я тебя не знаю!" Чувствую себя благословенным, чувак, я говорю тебе, что "Feel so Good" — отличная песня, мне все равно, что другие говорят, черт возьми…», — такое загадочное послание оставил Variety Паттерсон, копируя, судя по всему, речь друга семьи Хиллов Джеффри Бумхауэра.

«Мы все так рады приветствовать возвращение Хэнка, Пегги и Бобби Хиллов и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад. В этом шоу есть все идеальные ингредиенты, чтобы встретить этот момент в анимации на Hulu, и мы так благодарны за то, что ведем эти беседы вместе с этой талантливой группой», — отметил президент ABC Entertainment, Hulu и Disney (Originals) Крейг Эрвич.

«Царь горы» — американский комедийный мультсериал, созданный Майклом Джаджем и Грегом Дэниелсом. Шоу выхолило с 1997 по 2010 год на канале Fox Network. В центре повествования — небольшая семья техасцев-методистов Хиллов, живущих в городе Арлен. За время своего существования сериал удостоился ряда наград, в том числе двух премий «Эмми».