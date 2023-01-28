Киноакадемики назвали победителей премии «Золотой орел — 2023»

Российская Национальная Академия кинематографических искусств назвала победителей премии «Золотой орел» на территории киноконцерна «Мосфильм» в Москве. Лучшей картиной жюри признали работу Алексея Сидорова «Чемпион мира».
Экранизация шахматного противостояния также одержала победу в других номинациях: «лучшая режиссерская работа» (Алексей Сидоров), «лучшая операторская работа» (Михаил Милашин), «лучшая мужская роль» (Иван Янковский), «лучшая музыка к фильму» (Артем Васильев).
Еще не вышедший в прокат «Здоровый человек» Тодоровского киноакадемики отметили несколькими наградами: «лучший сценарий» (Петр Тодоровский), «Лучшая женская роль в кино» (Ирина Старшенбаум), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Балабанова).
Лучшим сериалом для ТВ стал «Алиби», а для онлайн-платформ — «Художник». Лучшей женской ролью на телевидении признали Юлию Хлынину в сериале «Елизавета». Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова — за роль в проекте «Алиса не может ждать». Лучшим актером онлайн-сериала стал Никита Ефремов («Нулевой пациент»).
Публикуем полный список номинантов:
- Лучший фильм — «ЧЕМПИОН МИРА»
- Лучший ТВ-сериал — «АЛИБИ»
- Лучший сериал для онлайн-платформ — «ХУДОЖНИК»
- Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров («ЧЕМПИОН МИРА»)
- Лучший сценарий — Петр Тодоровский («ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»)
- Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («ЧЕМПИОН МИРА»)
- Лучшая женская роль в кино — Ирина Старшенбаум («ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»)
- Лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова («ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»)
- Лучшая женская роль на ТВ — Юлия Хлынина («ЕЛИЗАВЕТА»)
- Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова («АЛИСА НЕ МОЖЕТ ЖДАТЬ»)
- Лучшая мужская роль в кино — Иван Янковский («ЧЕМПИОН МИРА»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов («СЕРДЦЕ ПАРМЫ»)
- Лучшая мужская роль на ТВ — Евгений Стычкин («АЛИБИ»)
- Лучшая актер онлайн-сериала — Никита Ефремов («НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ»)
- Лучший неигровой фильм — «ФАЗА ЛУНЫ», реж. Андрей Осипов
- Лучший короткометражный фильм — «А», реж. Татьяна Жукова
- Лучший анимационный фильм — «ФИННИК», реж. Денис Чернов
- Лучшая работа художника-постановщика — «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (Павел Новиков, Владимир Трапезников)
- Лучшая работа художника по костюмам — «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (Екатерина Дыминская)
- Лучшая музыка к фильму — «ЧЕМПИОН МИРА» (Артем Васильев)
- Лучший монтаж фильма — «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (Александр Кошелев)
- Лучшая работа звукорежиссера — «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (Студия Атмосфера)
- Лучшие визуальные эффекты — «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (Студия Cyber post)
Комментарии (0)