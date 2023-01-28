Киноакадемики назвали победителей премии «Золотой орел — 2023»

Экранизация шахматного противостояния также одержала победу в других номинациях: «лучшая режиссерская работа» (Алексей Сидоров), «лучшая операторская работа» (Михаил Милашин), «лучшая мужская роль» (Иван Янковский), «лучшая музыка к фильму» (Артем Васильев).

Еще не вышедший в прокат «Здоровый человек» Тодоровского киноакадемики отметили несколькими наградами: «лучший сценарий» (Петр Тодоровский), «Лучшая женская роль в кино» (Ирина Старшенбаум), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Балабанова).

Лучшим сериалом для ТВ стал «Алиби», а для онлайн-платформ — «Художник». Лучшей женской ролью на телевидении признали Юлию Хлынину в сериале «Елизавета». Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова — за роль в проекте «Алиса не может ждать». Лучшим актером онлайн-сериала стал Никита Ефремов («Нулевой пациент»).

Публикуем полный список номинантов: