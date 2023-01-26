Кинотеатр «Аврора» отметит 110-летие циклом встреч-показов фильмов знаковых петербургских режиссеров

Как рассказали «Собака.ru» в «Авроре», все ленты, которые будут демонстрироваться в рамках цикла просветительских встреч-показов «О тех, кого помню и люблю» к 110-летию кинотеатра, были сняты на петербургской киностудии «Ленфильм» — и большинство зрителей впервые познакомились с ними именно в «Авроре».

В афише проекта — легендарные фильмы 12 знаковых для Петербурга режиссера: Григорий Козинцев, Иосиф Хейфиц, Надежда Кошеверова, Виктор Трегубович, Илья Авербах, Динара Асанова, Сергей Микаэлян, Семен Аранович, Валерий Огородников, Алексей Герман, Игорь Масленников, Виталий Мельников.

Показы дополнят небольшие лекции киноведов о режиссерах и картинах, которые будут показы в рамках цикла. «Вместе расскажем и вспомним о тех, кого мы помним и любим, без чьего вдохновенного творчества была бы невозможна жизнь кинотеатра «Аврора», — отмечают в кинотеатре.

В честь юбилея в кинотеатре также подготовили большую просветительскую программу: в течение года в «Авроре» откроется историческая выставка, пройдет серия тематических кинопоказов, экскурсий и мастер-классов, а также состоится большой праздничный концерт.