Кинотеатр «Аврора» отметит 110-летие циклом встреч-показов фильмов знаковых петербургских режиссеров

Раз в месяц в течение всего года в одном из старейших кинотеатров Петербурга будут показывать по одной картине выдающихся ленинградских и петербургских режиссеров, уже ушедших из жизни.
Как рассказали «Собака.ru» в «Авроре», все ленты, которые будут демонстрироваться в рамках цикла просветительских встреч-показов «О тех, кого помню и люблю» к 110-летию кинотеатра, были сняты на петербургской киностудии «Ленфильм» — и большинство зрителей впервые познакомились с ними именно в «Авроре».
В афише проекта — легендарные фильмы 12 знаковых для Петербурга режиссера: Григорий Козинцев, Иосиф Хейфиц, Надежда Кошеверова, Виктор Трегубович, Илья Авербах, Динара Асанова, Сергей Микаэлян, Семен Аранович, Валерий Огородников, Алексей Герман, Игорь Масленников, Виталий Мельников.
Показы дополнят небольшие лекции киноведов о режиссерах и картинах, которые будут показы в рамках цикла. «Вместе расскажем и вспомним о тех, кого мы помним и любим, без чьего вдохновенного творчества была бы невозможна жизнь кинотеатра «Аврора», — отмечают в кинотеатре.
В честь юбилея в кинотеатре также подготовили большую просветительскую программу: в течение года в «Авроре» откроется историческая выставка, пройдет серия тематических кинопоказов, экскурсий и мастер-классов, а также состоится большой праздничный концерт.
Откроется цикл 31 января в 19:00 показом фильма «Гамлет» 1964 года режиссера Григория Козинцева. Картину представит киновед, профессор СПбГУ Сергей Ильченко.
Расписание показов:
- 31 января, 19:00 — Григорий Козинцев, «Гамлет» (1964)
- 28 февраля, 19:00 — Иосиф Хейфиц, «Дама с собачкой» (1960)
- 28 марта, 19:00 — Надежда Кошеверова, «Старая, старая сказка» (1968)
- 25 апреля, 19:00 — Виталий Мельников, «Начальник Чукотки» (1966)
- 30 мая, 19:00 — Илья Авербах, «Монолог» (1972)
- 27 июня, 19:00 — Динара Асанова, «Не болит голова у дятла» (1974)
- 25 июля — Сергей Микаэлян, «Влюблен по собственному желанию» (1982)
- 29 августа, 19:00 — Семен Аранович, «Торпедоносцы» (1983)
- 26 сентября, 19:00 — Валерий Огородников, «Взломщик» (1987)
- 31 октября, 19:00 –—Виктор Трегубович, «На войне как на войне» (1968)
- 28 ноября, 19:00 — Игорь Масленников, «Зимняя вишня» (1985)
- 26 декабря, 19:00 — Алексей Герман, «Проверка на дорогах» (1971)
Один из старейших кинотеатров Петербурга «Аврора» открылся в 1913 году во дворе дома №60 по Невскому проспекту — в здании по проекту архитекторов Н. П. Степанова и В. В. Шауба. Первоначально кинотеатр назывался «Пикадилли» и вмещал 700 зрителей. В 1923—1924 годах архитектор Б. А. Альмединген провел реконструкцию кинотеатра, включавшую новое оформление интерьеров. В ноябре 1932 года, в 15-ю годовщину революции, кинотеатр получил название «Аврора» — в честь одноименного крейсера. В том же 1932 году в кинотеатре была установлена аппаратура для демонстрации звуковых фильмов, и он стал одним из первых звуковых в Ленинграде стал. В 1937 году кинотеатр был расширен: площадь увеличилась вдвое, появились фойе и концертный зал, украшенный статуями античных богов.
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