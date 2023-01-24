Дом Радио запускает кинокурс «Луч» — пространство для «уникального взгляда и высказывания»

Как рассказали в Доме Радио, кинокурс «Луч» фокусируется на кинематографе, свободном от строгих рамок, предоставляющем пространство для уникального взгляда и высказывания. Его концепция формируется вокруг принципа сосуществования нейросети и пленки, текста и архитектуры, расширенного и постдокументального кино.

С марта по август в Доме Радио пройдут встречи с Кариной Караевой, Славой Федоровым, Дашей Лихой, Гордеем Петриком, Алисой Насртдиновой, Еленой Угловской, Ирой Дмитриевой, Катериной Белоглазовой, Жон-Жон Сандыр, Тихоном Пендюриным, Федором Максимишиным, Егором Ананко, Дашей Черновой.

Теоретическая часть курса будет сопровождаться съемками — участники будут изучать кино с исследователями, режиссерами и художниками, а параллельно создавать фильмы, которые покажут в киноклубе Дома Радио и других киноклубах на фестивале «Внутри».

Как отмечают в Доме Радио, «Луч» открыт для «участников, которые хотят исследовать реальность с помощью кино». Чтобы пройти курс, не нужно кинематографическое образование и большое портфолио работ — команда «Луча» ценит «интерес к кино и уникальный взгляд, а не опыт съемок». Подать заявку можно до 17 февраля: на первом этапе отбора необходимо заполнить анкету и выполнить задание, на втором — пройти личную встречу с командой курса. Всего будут отобраны до 15 частников, которые должны быть готовы приезжать на встречи три раза в месяц.