Дженнифер Лопес, Хью Джекман и маньяк Винни Пух: Что смотреть в кинотеатрах России в феврале 2023-го

«Небо над Берлином» / Der Himmel über Berlin (1987) (16+)

Поэтичный фильм Вима Вендерса о любви к человеку и ангелах среди нас выходит в повторный прокат в России. Сам режиссер такими ангелами считал коллег-кинематографистов: Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрея Тарковского. Им он и посвятил картину. Снял «Небо над Берлином» оператор «Римских каникул» Анри Арлекан.

Ангелы Дамиэль и Кассиэль скитаются по Берлину, еще разделенному стеной, невидимые для простых смертных. Они наблюдают, как и чем живут люди, сопереживая их боли и горестям. Но однажды Дамиэль влюбляется в акробатку цирка Марион. Ради нее он готов отречься от бессмертия.

Со 2 февраля