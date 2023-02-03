Дженнифер Лопес, Хью Джекман и маньяк Винни Пух: Что смотреть в кинотеатрах России в феврале 2023-го

Экранизация пьесы «Сын» Флориана Зеллера с Хью Джекманом, Лорой Дерн и Энтони Хопкинсом, комедийный боевик с Дженнифер Лопес «Моя пиратская свадьба», треш-хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» и эротическая (и экологическая) мелодрама с Александром Петровым «Непослушная» — рассказываем про главные фильмы, который выйдут в российский прокат в последний месяц зимы.
«Небо над Берлином» / Der Himmel über Berlin (1987) (16+)
Поэтичный фильм Вима Вендерса о любви к человеку и ангелах среди нас выходит в повторный прокат в России. Сам режиссер такими ангелами считал коллег-кинематографистов: Ясудзиро Одзу, Франсуа Трюффо и Андрея Тарковского. Им он и посвятил картину. Снял «Небо над Берлином» оператор «Римских каникул» Анри Арлекан.
Ангелы Дамиэль и Кассиэль скитаются по Берлину, еще разделенному стеной, невидимые для простых смертных. Они наблюдают, как и чем живут люди, сопереживая их боли и горестям. Но однажды Дамиэль влюбляется в акробатку цирка Марион. Ради нее он готов отречься от бессмертия.
Со 2 февраля
«Хищники» / As bestas (16+)
Премьера драматического триллера в духе «Соломенных псов» прошла на Каннском кинофестивале в прошлом году. С тех пор картина Родриго Сорогойена («Мать», «Королевство») успела побывать еще на десятке киносмотров и получить пять номинаций испанской кинопремии Гойя: за лучшие фильм и сценарий, режиссуру, а также главную мужскую и женскую роли. Это история семейной пары Антуана (Дени Меноше) и Ольги (Марина Фоис). Они переезжают из Франции в небольшую деревню в Галисии. Появлению чужаков не слишком рады местные жители.
Со 2 февраля
«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (16+)
Фильм про неврозы и заботы мужчин средних лет (как их представляют создатели франшизы). В уже четвертой части разговорной комедии «Квартета И», надеемся, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов учли, что времена изменились и фиксация на маскулинном взгляде на мир — концепция давно устаревшая. К тому же действие происходит в не таком уж далеком 2019 году. Режиссером проекта на этот раз стал Михаил Поляков, снявший второй сезон «Секретов семейной жизни».
Со 2 февраля
«Форма голоса» / Koe no katachi (2016) (12+)
Экранизация манги Еситоки Оимы о школьнице Сея Исиде. В начальной школе он издевался над неслышащей одноклассницей Секо Нисимией. Но повзрослев и сам превратишься в изгоя, тот учит жестовый язык, чтобы помочь девушке. Трогательное аниме сняла Наоко Ямада («Магазинчик Тамако»). Картина выходит в кинотеатральный прокат в России — до этого у нее был лишь цифровой релиз.
С 9 февраля
«При чем тут любовь?» / What's Love Got to Do with It? (16+)
Ромком с Лили Джеймс и Шазадом Латифом явно претендует на звание главной картины для киносвиданий 14 февраля. К тому же фильм создан британской студией Working Title, ответственной за «Бриджит Джонс» и «Реальную любовь».
Зои — режиссер-документалист и активная пользовательница дейтинг-приложений. Ей никак не удается встретить своего «мистера Дарси». Тогда она решает исследовать, что же такое вообще любовь и отправляется снимать фильм о своем друге детстве Казиме. Тот решил последовать совету родителей и традициям своей культуры, женившись на девушке, которую совсем не знает (но «одобренную» семьей).
С 9 февраля
«Прямой эфир» (12+)
Режиссер двух сезонов «Игры на выживание» Карен Оганесян снял камерный триллер о треш-стриме и том, куда заводит жажда хайпа. У блогера Егора (Павел Чернышев) — провал в карьере: от него уходят рекламодатели и ежедневно увеличивается число отписок. Он решает поехать на Кавказ, чтобы снять эффектный спуск с горы на быстрой тачке. Но по прилету машину не предоставляют. Зато сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) соглашается отвезти Егора на экскурсию по окрестностям. В Даргавсе Александр случайно встает на противопехотную мину, а Егор начинает транслировать это в прямом эфире.
С 9 февраля
«Свободные отношения» (16+)
Комедийная мелодрама с Аглаей Тарасовой, Борисом Дергачевым и комиком Ильей Соболевым. Семейная пара, поженившаяся из-за незапланированной беременности, решает попробовать свободные отношения, чтобы стать немного счастливее в неудачном браке. Также в касте филье Ян Цапник, Николай Фоменко и Анна Глаубэ. Поставил проект режиссер «Отпуска» Дмитрий Невзоров (он же один из его сценаристов).
С 9 февраля
«Знакомство родителей» / Maybe I Do (16+)
Племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, кажется, не только «Королева крика» (она была в касте одноименного сериала Райана Мерфи), но и перенимает у тети звание «Королевы мелодрам и ромкомов». Здесь она играет Мишель, которая давно встречается с Алленом (Люк Брейси). Пара решает познакомить родителей, но оказывается, что те давно знают друга и друга. Вот только детям не обязательно знать, при каких обстоятельствах они встретились. В роли мам и пап снялись Ричард Гир, Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси.
С 9 февраля
«Больше чем никогда» / Plus que jamais (18+)
В этой драме Эмили Атеф («Убивая Еву») сыграл одну из своих последних ролей в кино Гаспар Ульель. Картина «Больше чем никогда» участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Элен (Вики Крисп) и Матье счастливы вместе, но у нее диагностируют неизлечимую болезнь, и она хочет отправиться одна в путешествие по Норвегии. Для нее оно может последним.
С 9 февраля
«Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding (16+)
Комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Теперь молодоженам предстоит всех спасти.
Главную мужскую роль в фильме должен был сыграть Арми Хаммер, но после многочисленных скандалов с актером его спешно заменили на Дюамеля.
С 14 февраля
«Непослушная» (18+)
Эротическую мелодраму с Александром Петровым и Анастасией Резник (звезда сериала «Капельник») в тематических пабликах о кино уже прозвали «экологическими 50 оттенками серого». Студентка и эко-активистка Эля на встрече в университете жестко критикует план вырубки старинного лесопарка — тот в вузе представляет застройщик Матвей. Бизнесмен обещает девушке, что приостановит план, если она согласится на семь романтических дней по его правилам.
С 14 февраля
«Одиноки вместе» / Alone Together(16+)
Еще один ромком в прокате в честь 14 февраля. Кэти Холм не только его режиссер и сценаристка, но и играет главную роль: гастрономического критика Джун. Та снимает дом, чтобы провести там пандемию. Приехав на место, она обнаруживает, что тот уже арендован Чарли (Джим Стерджесс).
С 14 февраля
«После Янга» / After Yang (12+)
Научно-фантастическая драма студии A24 с Коллином Фаррелом в главной роли участвовала в 2021 году в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В недалеком будущем семья с маленькой дочерью пытается спасти своего домашнего робота-андроида Янга, который начал барахлить (по действующим тут правилам его надо заменить). Поставил фильм режиссер Когонада («Дорога в тысячу ли»).
С 16 февраля
«Марлоу» / Marlowe (18+)
Детективный нуар Нила Джордана («Интервью с вампиром») с Лиамом Нисаном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг. К частному сыщику-неудачнику Филипу Марлоу обращается роковая блондинка — она просит разыскать ее бывшего возлюбленного. Но это дело становится лишь частью большой головоломки, у которой (по законам нуара) не может хэппи-энда.
С 16 февраля
«Винни Пух: Кровь и мед» / Winnie the Pooh: Blood and Honey (18+)
Слэшер, ставший мемом задолго до своего выхода, рассказывает необычную версию истории Винни Пуха. Тот якобы вместе с Пятачком стал кровожадным маньяком из-за предательства Кристофера Робина. Они нападают на группу девушек, решивших отдохнуть в уединенном лесном домике. Проект стал возможен, так как истек срок охраны авторских прав на персонажей Милна, и они перешли в категорию «общественного достояния».
16 февраля
«Праведник» (12+)
Военный фильм Сергея Урсуляка («Тихий Дон», «Ликвидация») основан на реальной истории Офицера Красной Армии Николая Киселева. В 1942 году он выводил женщин, стариков и детей за линию фронта. В 2005-м израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Киселеву звание Праведник народов мира. Главную роль в картине играет Александр Яценко. Также в ней снялись Евгений Ткачук, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Марк Эйдельштейн и Константин Хабенский.
С 16 февраля
«Снег, сестра и росомаха» (18+)
В прошлом году у математика, театрального режиссера, перформера и писателя Романа Михайлова вышел его дебют и в кино («Сказка для старых») — правда, совместный с Федором Лавровым. «Снег, сестра и росомаха» — его сольный проект, где тема одиночества кристаллизуется еще сильнее. По сюжету полицейский влюбляет в голос проповедницы тайной общины, случайно набрав неправильный номер телефона.
С 16 февраля
«Нюрнберг» / Nurnberg (12+)
Копродукцию России, Чехии, Германии и Великобритании про Нюрнбергский трибунал по итогам Второй мировой войны снял режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев. В центре его фильма — история невозможной любви на фоне больших исторических событий: переводчика советской делегации Игоря Волгина (Сергей Кемпо) и девушки Лены (Любовь Аксенова), которая работала на немецком заводе.
С 23 февраля
«Сын» / The Son (16+)
Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зен МакГрата.
Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.
С 23 февраля
«Бешенство» (16+)
Режиссер «Чебурашки» — самого хитового фильма в истории новой России — Дмитрий Дьяченко в этом году выпускает еще одну картину: суровый триллер про выживание с Алексеем Серебряковым, Всеволодом Володиным и Евгением Ткачуком в главных ролях. Чтобы спасти сына от наркозависимости, отец привозит его в тайгу. Но в лесу начинается эпидемия бешенства волков. Оператором картины стал Юрий Никогосов, работавший над «Чиками», «Психом».
С 23 февраля
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