Откровения Памелы Андерсон, история взлета финской Nokia и индийская версия «Элиты»: Что смотреть дома на этой неделе

Откровенная документальная лента «Памела: История любви», детектив о работе психиатра с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым «Комплекс бога», история взлета компании Nokia «Сделано в Финляндии» и индийская версия «Элиты» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Памела: История любви» / Pamela, a love story (18+)
С тех пор, как секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли украли из их дома и выложили в сеть, прошло 27 лет. За это время выросло несколько поколений, никогда об этой истории (и самих селебрити) не слышавших. Но недавний художественный сериал Hulu «Пэм и Томми» вновь напомнил об инциденте о нарушении частной жизни и личных границ в формате, который не устроил Андерсон. Поэтому она согласилась на съемки документального фильма о себе: как скандальная лента повлияла на ее карьеру, имидж и личную жизнь. В проекте обещают эксклюзивные интервью актрисы и двух ее сыновей, а также ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива.
С 31 января, Netflix
Сериал «Кристина от А до Я», премьера («Бомбора») (16+)
Издательство «Бомбора» дебютирует в формате сериалов историей про журналистку Кристину (Лиза Шакира из «Нулевого пациента» и «Контейнера»). Та должна сдать в срок книгу про лайф-стайл, но вместо этого прокрастинирует (на самом деле — это часть ее стратегии). Помимо Шакиры, в касте также Борис Акопов — режиссер победившего на «Кинотавре» «Быка» и «Кэт» выступает здесь как актер. Снял проект кинокритик Денис Виленкин.
Со 2 февраля, «VK Видео»
Сериал «Гарлем» / Harlem, 2 сезон (Amazon Prime Video) (18+)
Продолжение комедийного сериала шоураннера Трэйси Оливер («Клуб первых жен»). Четыре подруги-афроамериканки (Миган Гуд, Грейс Байерс, Шоникуа Шандай и Джерри Джонсон) познакомились во время учебы в университете Нью-Йорка. Сейчас им чуть за 30, но они все также ищут себя в большом городе, сохраняя через годы свою дружбу. В новом сезоне девушки отправятся в совместное путешествие на тропический курорт.
С 3 февраля, Amazon Prime Video
Сериал «Сделано в Финляндии» / Made in Finland, премьера (C More) (18+)
Производственная драма посвящена взлету компании Nokia: как находящаяся на грани финансового кризиса финская фирма смогла выйти на мировой рынок, обойдя множество конкурентов, и стала одним из лидеров сегмента мобильных телефонов. Действие сериала происходит в конце 1980-х — начале 1990-х. Гендиректор Nokia Кари Каирамо из-за иска Motorola кончает жизнь самоубийством, оставляя свою компанию на грани банкротства.
Уже вышел, C More, «Амедиатека»
Сериал «Дорогой Эдвард» / Dear Edward, премьера (Apple TV+) (16+)
Экранизация одноименного романа Энн Наполитано 2020 года. 12-летний Эдвард Адлер, его любимый старший брат, родители и еще 183 пассажира сели на самолет, совершавший перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Воздушное судно разбилось, а ребенок оказался единственным выжившим в автокатастрофе. Главную роль играет юный Колин О'Брайен, в касте также Конни Бриттон и Тейлор Шиллинг. Шоураннер проекта — Джейсон Катимс, работавший над «Моей так называемой жизнью» и «Вдали».
С 3 февраля, Apple TV+
Сериал «Комплекс бога», премьера (Kion) (18+)
Детективная драма с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым о работе психиатра, сюжетно немного напоминающая недавний сериал «Пациент» со Стивом Каррелом. Здесь также к врачу приходит клиент с навязчивыми мыслями. Когда в городе начинается серия убийств детей, психиатр решается нарушить профессиональную тайну и пойти в полицию. Сценаристкой сериала стала Алена Званцова, соавтор «Оттепели» Валерия Тодоровского. Поставила проект Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины: Продолжение», «Спроси Марту»).
С 3 февраля, Kion
Сериал «Люди генерала» / The General's Men, премьера (RAIPlay) (18+)
Масштабный итальянский детектив посвящен истории генерала Карло Альберто далла Кьеза. В 1970-х он боролся с терроризмом и подпольной организацией «Красные бригады», убившей премьер-министра страны Альдо Моро. В 1982 году мафия застрелила самого Далла Кьеза, его жену и сотрудника охраны. Главная роли у Серджо Кастеллитто («Феррари», «Везучая»), а в команде сценаристов — Пеппе Фиоре («Молодой Папа») и Моника Дзапелли («Не убей»).
Уже вышел, RAIPlay, «Амедиатека», Okko, «Иви», «Кино1ТВ»
Сериал «Класс» / Class, премьера (Netflix) (18+)
Индийская версия сериала «Элита». Как и в испанском оригинале, действие триллера происходит в престижной школе для детей состоятельных родителей. Сюда переводят трех талантливых учеников из бедных семей, из-за чего происходит социальный взрыв. Режиссером сериала стал Ашим Ахлувалиа, участник «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля и лауреат национальных наград в Индии.
С 3 февраля, Netflix
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