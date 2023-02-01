Откровения Памелы Андерсон, история взлета финской Nokia и индийская версия «Элиты»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Памела: История любви» / Pamela, a love story (18+)

С тех пор, как секс-видео Памелы Андерсон и Томми Ли украли из их дома и выложили в сеть, прошло 27 лет. За это время выросло несколько поколений, никогда об этой истории (и самих селебрити) не слышавших. Но недавний художественный сериал Hulu «Пэм и Томми» вновь напомнил об инциденте о нарушении частной жизни и личных границ в формате, который не устроил Андерсон. Поэтому она согласилась на съемки документального фильма о себе: как скандальная лента повлияла на ее карьеру, имидж и личную жизнь. В проекте обещают эксклюзивные интервью актрисы и двух ее сыновей, а также ранее не публиковавшиеся кадры из личного архива.

С 31 января, Netflix