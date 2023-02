Откровения Памелы Андерсон, история взлета финской Nokia и индийская версия «Элиты»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Сделано в Финляндии» / Made in Finland, премьера (C More) (18+)

Производственная драма посвящена взлету компании Nokia: как находящаяся на грани финансового кризиса финская фирма смогла выйти на мировой рынок, обойдя множество конкурентов, и стала одним из лидеров сегмента мобильных телефонов. Действие сериала происходит в конце 1980-х — начале 1990-х. Гендиректор Nokia Кари Каирамо из-за иска Motorola кончает жизнь самоубийством, оставляя свою компанию на грани банкротства.

Уже вышел, C More, «Амедиатека»