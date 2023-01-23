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Фильм «Блондинка» с Аной де Армас стал лидером по числу номинаций на «Золотую малину»

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По словам организаторов премии, лента, которая «возглавляет стаю кинематографических дворняг» с 8 номинациями, понравилась кинозрителям «еще меньше, чем критикам». «Названный создателями ”биографическим фильмом, который не является биографическим фильмом“, он "исследует” эксплуатацию Мэрилин Монро… продолжая эксплуатировать ее посмертно», — заявляют они.

Полный список номинантов на 43-ю ежегодную премию «Золотая малина»:

Худший фильм

  • «Блондинка»
  • «Пиноккио»
  • «Доброго траура»
  • «Русалка и дочь короля»
  • «Морбиус»

Худшая женская роль

  • Кая Скоделарио, «Русалка и дочь короля»
  • Дайан Китон, «Мак и Рита»
  • Брайс Даллас Ховард, «Мир Юрского периода: Господство»
  • Райан Кира Армстронг, «Воспламеняющая взглядом»
  • Алисия Сильверстоун, «Рекуин»

Худшая мужская роль

  • Том Хэнкс, «Пиноккио»
  • Сильвестр Сталлоне, «Самаритянин»
  • Джаред Лето, «Морбиус»
  • Пит Дэвидсон, «Мармадюк»
  • Машин Ган Келли, «Доброго траура»

Худший ремейк, плагиат или сиквел

  • «365 дней» и «365 дней. Часть 2»
  • «Пиноккио»
  • «Воспламеняющая взглядом»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Блондинка»

Худшая женская роль второго плана

  • Пенелопа Крус, «Код 355»
  • Фань Бинбин, «Код 355» и «Русалка и дочь короля»
  • Мира Сорвино, «Ламборгини: Человек-легенда»
  • Лоррейн Бракко, «Пиноккио»
  • Адриа Архона, «Морбиус»

Худшая мужская роль второго плана

  • Том Хэнкс, «Элвис»
  • Завьер Сэмюэл, «Блондинка»
  • Эван Уильямс, «Блондинка»
  • Пит Дэвидсон, «Доброго траура»
  • Мод Сан, «Доброго траура»

Худший экранный дуэт

  • Машин Ган Келли и Мод Сан, «Доброго траура»
  • Оба реальных персонажа в ложной сцене в спальне Белого дома, «Блондинка»
  • Том Хэнкс и его «покрытое латексом лицо (и нелепый акцент)», «Элвис»
  • Эндрю Доминик и его «проблемы с женщинами», «Блондинка»
  • Два сиквела «365 дней»

Худший режиссер

  • Машин Ган Келли и Мод Сан, «Доброго траура»
  • Джадд Апатоу, «Пузырь»
  • Эндрю Доминик, «Блондинка»
  • Даниэль Эспиноса, «Морбиус»
  • Роберт Земекис, «Пиноккио»

Худший сценарий

  • «Блондинка»
  • «Мир Юрского периода: Господство»
  • «Доброго траура»
  • «Пиноккио»
  • «Морбиус»
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