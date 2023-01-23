Фильм «Блондинка» с Аной де Армас стал лидером по числу номинаций на «Золотую малину»

По словам организаторов премии, лента, которая «возглавляет стаю кинематографических дворняг» с 8 номинациями, понравилась кинозрителям «еще меньше, чем критикам». «Названный создателями ”биографическим фильмом, который не является биографическим фильмом“, он "исследует” эксплуатацию Мэрилин Монро… продолжая эксплуатировать ее посмертно», — заявляют они.
Полный список номинантов на 43-ю ежегодную премию «Золотая малина»:
Худший фильм
- «Блондинка»
- «Пиноккио»
- «Доброго траура»
- «Русалка и дочь короля»
- «Морбиус»
Худшая женская роль
- Кая Скоделарио, «Русалка и дочь короля»
- Дайан Китон, «Мак и Рита»
- Брайс Даллас Ховард, «Мир Юрского периода: Господство»
- Райан Кира Армстронг, «Воспламеняющая взглядом»
- Алисия Сильверстоун, «Рекуин»
Худшая мужская роль
- Том Хэнкс, «Пиноккио»
- Сильвестр Сталлоне, «Самаритянин»
- Джаред Лето, «Морбиус»
- Пит Дэвидсон, «Мармадюк»
- Машин Ган Келли, «Доброго траура»
Худший ремейк, плагиат или сиквел
- «365 дней» и «365 дней. Часть 2»
- «Пиноккио»
- «Воспламеняющая взглядом»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Блондинка»
Худшая женская роль второго плана
- Пенелопа Крус, «Код 355»
- Фань Бинбин, «Код 355» и «Русалка и дочь короля»
- Мира Сорвино, «Ламборгини: Человек-легенда»
- Лоррейн Бракко, «Пиноккио»
- Адриа Архона, «Морбиус»
Худшая мужская роль второго плана
- Том Хэнкс, «Элвис»
- Завьер Сэмюэл, «Блондинка»
- Эван Уильямс, «Блондинка»
- Пит Дэвидсон, «Доброго траура»
- Мод Сан, «Доброго траура»
Худший экранный дуэт
- Машин Ган Келли и Мод Сан, «Доброго траура»
- Оба реальных персонажа в ложной сцене в спальне Белого дома, «Блондинка»
- Том Хэнкс и его «покрытое латексом лицо (и нелепый акцент)», «Элвис»
- Эндрю Доминик и его «проблемы с женщинами», «Блондинка»
- Два сиквела «365 дней»
Худший режиссер
- Машин Ган Келли и Мод Сан, «Доброго траура»
- Джадд Апатоу, «Пузырь»
- Эндрю Доминик, «Блондинка»
- Даниэль Эспиноса, «Морбиус»
- Роберт Земекис, «Пиноккио»
Худший сценарий
- «Блондинка»
- «Мир Юрского периода: Господство»
- «Доброго траура»
- «Пиноккио»
- «Морбиус»
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