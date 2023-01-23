Фильм «Блондинка» с Аной де Армас стал лидером по числу номинаций на «Золотую малину»

По словам организаторов премии, лента, которая «возглавляет стаю кинематографических дворняг» с 8 номинациями, понравилась кинозрителям «еще меньше, чем критикам». «Названный создателями ”биографическим фильмом, который не является биографическим фильмом“, он "исследует” эксплуатацию Мэрилин Монро… продолжая эксплуатировать ее посмертно», — заявляют они.