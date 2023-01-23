Стивен Спилберг спродюсирует документальный фильм об авторе музыки к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»

О разработке документального проекта о композиторе и дирижере Джоне Уильямсе пишет The Hollywood Reporter. По данным издания, производством ленты, которое находится «на самых ранних стадиях», займутся студии Amblin Television, Imagine Documentaries и Nedland Media. Режиссером проекта назначен документалист Лоран Бузеро, ранее снявший ленты «Назад в будущее: Снимая трилогию» и «HBO: Первый взгляд». Продюсировать картину, помимо Стивена Спилберга, будут Брайан Грейзер, Рон Ховард, Дэррил Фрэнк, Джастин Фалви, Джастин Уилкс и Сара Бернстайн.

Спилберг и Уильямс — давние коллеги и соратники: композитор написал музыку к «Челюстям», «Списку Шиндлера», «Инопланетянину», «Парку Юрского периода» и другим фильмам режиссера, включая его последнюю работу «Фабельманы» — автобиографическую ленту, частично основанную на воспоминаниях Стивена Спилберга о детстве, проведенном в Аризоне.

Джон Уильямс является рекордсменом по числу номинаций на «Оскар» среди ныне живущих и вторым наиболее номинированным человеком в истории премии после Уолта Диснея — композитор претендовал на статуэтку Американской киноакадемии 52 раза, выиграв пять из них: за музыку к фильмам «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», «Инопланетянин» и «Список Шиндлера». Также Уильямс является 4-кратным лауреатом премии «Золотой глобус», 7-кратным — премии BAFTA и 25-кратным — премии «Грэмми», выдвигаясь на нее 71 раз.