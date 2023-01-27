Новые «Миньоны», Светлана Ходченкова убивает мужа, а Сара Мишель Геллар — оборотней: Что смотреть дома на этой неделе

Детективный проект режиссера дилогии «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн «Покерфейс», черная комедия со Светланой Ходченковой и Александром Яценко «Я „любила“ мужа», а также «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые выходят на ТВ и стримингах на этой неделе.
«Миньоны: Грювитация» /Minions: The Rise of Gru (6+)
В России в официальный прокат мультфильм не выходил, что не помешало ему стать самой кассовой анимацией постковидной эпохи в мире. Теперь картина доступна и на Netflix —как часть сделки стриминга с компанией Sony. Это приквел «Гадкого я», в котором рассказывается, как маленький Грю познакомился с миньонами, вступил в банду «Злобная шестерка» и похитил ценный медальон.
С 23 января, Netflix
Сериал «Как я встретила вашего папу» / How I Met Your Father, 2 сезон (Hulu) (16+)
Для многих представителей поколения 30-летних сериал «Как я встретил вашу маму» был их вариантом «Друзей» — проекта, с героями которого ты растешь, взрослеешь и воспринимаешь их, как родных и близких. У перезапуска рейтинги не такие высокие, тем не менее второй сезон случился. А значит жительница Нью-Йорка Софи (Хилари Дафф и Ким Кэтролл) вновь продолжит рассказывать своим детям, как с друзьями искала любовь в большом городе.
С 24 января, Hulu
Сериал «Покерфейс» / Poker Face, премьера (Peacock) (18+)
Если вы удивлялись, почему в сиквеле фильма «Достать ножи» сыщик Бенуа Блан, герой Дэниэла Крэйга, участвует в зум-звонке с актерами, игравшими в детективах, и Наташей Лионн в том числе, то этот сериал — ответ. Лионн снялась в главной роли в «Покерфейсе» — новом проекте режиссера «Ножей» Райана Джонсона. Она играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала звездный актерский состав. Помимо Лионн, в нем играют Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-Левитт, Бенджамин Брэтт, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Саймон Хелберг и многие другие.
С 26 января, Peacock
Сериал «Я „любила“ мужа», премьера (Premier) (18+)
Черная комедия Юлии Трофимовой («Инсталайф») со Светланой Ходченковой в касте рассказывает историю образцовой домохозяйки Ксении. Она узнает об измене мужа во время секса — и убивает его. Теперь ей нужно спрятать труп и скрыть преступление от полицейского (Александр Яценко), разыскивающего ее супруга. Сценарий проекта придумали создательницы «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова.
С 26 января, Premier
Сериал «Волчья стая» / Wolf Pack, премьера (Paramount+) (16+)
В этом подростковом хорроре Сара Мишель Геллар играет истребительницу не вампиров, а оборотней. Вернее, следователя, которая ищет устроителя масштабного пожара в лесу. К тому же во время борьбы с огнем сразу несколько школьников ранило странное существо. Сериал основан на книге Едо ван Белкома, а шоураннером стал Джефф Дэвис — сценарист «Мыслить, как преступник» и «Оборотня».
С 26 января, Paramount+
Сериал «Терапия» / Shrinking, премьера (Apple TV+) (18+)
Комедия с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли. Это история про психотерапевта, который, забыв о профессиональной этике, начинает говорить пациентам, что он думает о них на самом деле. Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой хитового «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снялся Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.
С 27 января, Apple TV+
Сериал «Агентство „Локвуд и компания“» / Lockwood & Co, премьера (Netflix) (16+)
Сериал в популярном жанре «расследование ведут тинейджеры» основан на бестселлерах Джонатана Страуда. Главные герои истории — подростки Энтони Локвуд (Камерон Чепмен), Джордж Карим (Али Хаджи-Хешмати) и Люси Карлайл (Руби Стоукс). Правда, дела, за которые они берутся, паранормальные: они ловят призраков, заполонивших британскую столицу. Шоураннером и одним из режиссеров проекта стал Джо Корниш (соавтор «Человека-муравья» и «Приключений Тинтина»).
С 27 января, Netflix
Фильм «Что за люди» / You People (18+)
Бадди-муви с Джоной Хиллом, Эдди Мерфи, Лорен Лондон и Джулией Луи-Дрейфус. По традиции Хилла в том числе и соавтор сценария — совместно с режиссером Кеньей Беррисом («Энтергалактик», «Ведьмы»). Комедия здесь строится вокруг вечной темы знакомства с родителями, разницы культур и поколений. Также в касте проекта — Ниа Лонг, Трэвис Беннетт, Дэвид Духовны, Сэм Джей, Молли Гордон и многие другие.
С 27 января, Netflix
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