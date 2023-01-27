Новые «Миньоны», Светлана Ходченкова убивает мужа, а Сара Мишель Геллар — оборотней: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Покерфейс» / Poker Face, премьера (Peacock) (18+)

Если вы удивлялись, почему в сиквеле фильма «Достать ножи» сыщик Бенуа Блан, герой Дэниэла Крэйга, участвует в зум-звонке с актерами, игравшими в детективах, и Наташей Лионн в том числе, то этот сериал — ответ. Лионн снялась в главной роли в «Покерфейсе» — новом проекте режиссера «Ножей» Райана Джонсона. Она играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала звездный актерский состав. Помимо Лионн, в нем играют Эдриан Броуди, Джозеф Гордон-Левитт, Бенджамин Брэтт, Рон Перлман, Хлоя Севиньи, Саймон Хелберг и многие другие.

С 26 января, Peacock