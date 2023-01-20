«Кофе и сигареты», «Ночь на Земле» и другие фильмы Джима Джармуша покажут в рамках ретроспективы к 70-летию режиссера

«Иноекино»

О Джиме Джармуше:

Джим Джармуш — главный «иностранец» среди американских режиссеров, поэт мимолетных знакомств, вечных путешествий и сотканной из случайностей повседневности. Его картины представляют собой мозаику из характеров и диалогов и противятся стройным нарративам. Вселенная Джармуша — стильная, андеграундная и очень душевная — наводнена неуклюжими странниками, аутсайдерами и отщепенцами, стремящимися обрести свободу и одновременно найти точки соприкосновения с реальностью и другими людьми. Они попадают в нелепые передряги, много разговаривают, пьют кофе и курят, слушают музыку и постоянно куда-то едут. В своих работах Джармуш органично смешивает философию и поп-культуру, не чурается цитат и самоповторов, снимает суперзвезд кино и друзей-музыкантов. Один из них, Том Уэйтс, нашел ключ к пониманию режиссера: «Он всегда чувствовал себя иммигрантом в мире подростков. Да так им и остался — благодушным, очарованным чужаком. Все его фильмы об этом».