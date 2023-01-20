«Кофе и сигареты», «Ночь на Земле» и другие фильмы Джима Джармуша покажут в рамках ретроспективы к 70-летию режиссера

На большом экране можно будет увидеть семь классических фильмов Джармуша, которые составляют важнейшую часть наследия режиссера.
Ретроспектива от «Иноекино», приуроченная к 70-летию режиссера и иконы американского независимого кино Джима Джармуша, представит семь классических фильмов режиссера — «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца». Показы будут проходить ежедневно до 25 января включительно в Москве, Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Костроме, Красноярске, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Челябинске на языке оригинала с русскими субтитрами.
О Джиме Джармуше:
Джим Джармуш — главный «иностранец» среди американских режиссеров, поэт мимолетных знакомств, вечных путешествий и сотканной из случайностей повседневности. Его картины представляют собой мозаику из характеров и диалогов и противятся стройным нарративам. Вселенная Джармуша — стильная, андеграундная и очень душевная — наводнена неуклюжими странниками, аутсайдерами и отщепенцами, стремящимися обрести свободу и одновременно найти точки соприкосновения с реальностью и другими людьми. Они попадают в нелепые передряги, много разговаривают, пьют кофе и курят, слушают музыку и постоянно куда-то едут. В своих работах Джармуш органично смешивает философию и поп-культуру, не чурается цитат и самоповторов, снимает суперзвезд кино и друзей-музыкантов. Один из них, Том Уэйтс, нашел ключ к пониманию режиссера: «Он всегда чувствовал себя иммигрантом в мире подростков. Да так им и остался — благодушным, очарованным чужаком. Все его фильмы об этом».
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