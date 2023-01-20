По сюжету, несмотря на запрет родителей юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, война и нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. «Жизнь Фаины Раневской — это полная взлетов и падений история о преодолении страхов и упорном следовании за мечтой. Такой Фаину Раневскую зрители увидят впервые», — обещают создатели.

Как рассказали «Собака.ru» в Kion, кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук — дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры: ранее она сыграла в сериале «Крылья империи» Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» Софку — Зою Богуславскую.