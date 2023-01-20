Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.
По сюжету, несмотря на запрет родителей юная Фанни Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, война и нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение. «Жизнь Фаины Раневской — это полная взлетов и падений история о преодолении страхов и упорном следовании за мечтой. Такой Фаину Раневскую зрители увидят впервые», — обещают создатели.
Как рассказали «Собака.ru» в Kion, кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук — дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры: ранее она сыграла в сериале «Крылья империи» Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» Софку — Зою Богуславскую.
Актриса, исполнительница роли Фаины Раневской:
Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе.
Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Виталий Егоров и Лика Нифонтова.
О сериале «Раневская»:
Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов — Фаина Раневская — запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой ее особенности кроется один из секретов популярности актрисы. Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.
Сериал «Раневская» выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 8 февраля 2023 года.
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