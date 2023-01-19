«Нет ничего вкуснее подлинной живописи!». Вышел тизер-трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа»

По сюжету, юный кот по кличке Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Петербург — прямиком в Эрмитаж. В музее Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Коту приходится скрывать приятеля, который, в свою очередь, совсем не скрывает свою «маленькую слабость» — грызть шедевры живописи.

Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей. Но ни Винсент, ни Морис, ни коты Эрмитажа не подозревают, что картину собираются похитить. «И теперь Винсенту придется проявить всю свою изворотливость и смелость, чтобы спасти шедевр, защитить честь музея и завоевать любовь кошки по имени Клеопатра из египетского зала», — говорится в описании мультфильма.

«Коты Эрмитажа» выйдут в российский прокат 23 марта 2023 года.

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