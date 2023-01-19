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Кино и сериалы

Скончался режиссер Николай Досталь

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Автору фильмов «Облако-рай» и «Петя по дороге в Царствие Небесное» было 76 лет.

magicinfoto / Shutterstock.com

Николай Досталь на закрытии 31-го Московского международного кинофестиваля, на котором он получил главную награду «Золотой Святой Георгий» за лучший фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное». 2009 год

О смерти режиссера пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в Союзе кинематографистов России. «Николай Николаевич скончался в среду», — сказал он. Причины смерти не уточняются.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в семье кинорежиссера Николая Досталя-старшего и виолончелистки Джахантаб Сарафи. В 1970 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1972 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерская Георгия Данелии.

В качестве режиссера Досталь снял 17 фильмов и сериалов, в том числе «Облако-рай» (1990), «Мелкий бес» (1995), «Коля — перекати поле» (2005), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2009). Последним полнометражным фильмом режиссера стала лента «Монах и бес» 2016 года — фантастическая трагикомедия с элементами мистики в духе произведений Пушкина, Гоголя и Лескова.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Николая Досталя.

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