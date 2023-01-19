По сюжету сериала, журналистка Кристина давно мечтает написать собственную лайфстайл-книгу о жизни современной молодой девушки в мегаполисе. Но есть загвоздка: в ее собственной жизни все валится из рук. Поэтому Кристина абсолютно не понимает, как ей писать о чужом счастье, если у нее самой большие проблемы с самоопределением, отношениями, телом и тайм-менеджментом.

Главные роли в проекте, приуроченном к 5-летию издательства «Бомбора», исполнили Лиза Шакира («Нулевой пациент») и Борис Акопов, более известный как режиссер фильмов «Рай» (2016), «Бык» (2019) и «Кэт» (2022), в разные годы отмеченных призами Московского международного кинофестиваля и «Кинотавра». Также роли в сериале исполнили Евгения Евстигнееева, Дарья Каширина и Наталья Павленкова.

Режиссером и автором сценария выступил Денис Виленкин, ранее работавший как актер дубляжа и постановщик короткометражных картин «С красной строки» (2022), «Скрытый космос» (2021) и других.

Мини-сериал издательства «Бомбора» «Кристина от А до Я» выйдет 2 февраля 2023 года на платформе «VK Видео».

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