33-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявляет даты и начало конкурсного отбора

Подать заявку на участие фильма в конкурсном отборе можно на сайте до 18 июня. В России по-прежнему есть люди, которым важно ощущать себя и свой город частью мировых культурных процессов. И есть художники, сочетающие самобытность с умением увидеть универсальное в локальном. Такие как режиссер Алексей Федорченко, удостоенный нашего приза за художественный вклад. Или Лариса Садилова, ставшая членом международного жюри. И в мире есть люди, которые готовы нас поддержать. Такие как председатель жюри Вук Митевски, принявший из рук Алексея Учителя приз за вклад от имени семейного клана Митевски, лидеров европейского авторского кинематографа. Многие зрители говорили после показов: «Не верим, что это возможно». Мы и сами не верили. Возможность остается» – отмечает Алексей Медведев, программная дирекция кинофестиваля «Послание к человеку».

Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

Гран-при «Золотой Кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм Фестиваля присуждает Жюри Международного конкурса

3 Специальных приза Жюри Международного конкурса «Кентавр» и 1 000 долларов США к каждому призу: присуждает Жюри Международного конкурса

Специальный приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший документальный фильм Национального конкурса: присуждает Жюри Национального конкурса

Специальный приз жюри «Кентавр» и 30 000 рублей (с пояснительной формулировкой фильму Национального конкурса) присуждает Жюри Национального конкурса

Приз Жюри Экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм.



В прошедшем 2022 году на кинофестивале «Послание к Человеку» было показано 144 фильма из 37 стран мира, а лауреатами и дипломантами конкурсной программы стали кинорежиссеры из России, Беларуси, Великобритании, Бангладеш, Нидерландов, Германии, Бразилии, Швейцарии и Франции.

