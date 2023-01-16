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Кино и сериалы

«Ленфильм» запускает второй сезон лаборатории для начинающих режиссеров и сценаристов

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Кураторами «Ленфильм-дебюта» в этом году выступят Алексей Попогребский, Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Любовь Борисова, Наталья Кудряшова и другие. В конце конкурса десять дебютантов под руководством профессионалов индустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов.

Пресс-служба лаборатории "Ленфильм-дебют"

Учебные очные сессии лаборатории будут проходить с июня по декабрь 2023 года в Петербурге на базе киностудии «Ленфильм». Стать участником смогут начинающие режиссеры и сценаристы со всей России, которые прошли предварительный конкурсный отбор.

Принимать заявки будут до 20 марта, 30 марта объявят шорт-лист из 30 проектов, а в мае назовут десять финалистов. Рассматривать заявки будут только со сценариями дебютных полнометражных художественных фильмов. Узнать подробнее о регламенте можно здесь.

Также, как и в прошлом году, состоятся три очные сессии в Петербурге на киностудии «Ленфильм». Перед участниками с лекциями выступят Марина Разбежкина, Андрей Апостолов, Всеволод Коршунов, Анна Гудкова, Ольга Хлебникова, Александр Симонов. Также кураторы лаборатории расскажут о своем опыте работы в кинематографе.

В команде кураторов этого года: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Во время лаборатории дебютанты будут дорабатывать свои сценарии и знакомится с работой киноиндустрии. Каждый из десяти участников лаборатории получит своего персонального куратора, с которым он будет работать над сценарием в индивидуальном порядке. А в конце обучения дебютанты будут питчинговать готовые проекты перед представителями российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия «Ленфильм» отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

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