Вышел первый трейлер нового сезона сериала «Содержанки»

Новый сезон начнется с «Белой вечеринки» на петербургском форуме, которая соберет давних знакомых и новых персонажей. Правда неспешное течение вечера прервет известие о смерти одного из влиятельных гостей.

«Нам не хотелось "ломать" персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда. И лично мне было очень интересно наблюдать, как персонажи — классные, живые, неоднозначные — впишутся в предлагаемые обстоятельства, и мы с удовольствием сталкивали их лбами с новыми героями», — рассказала режиссер сезона Ламара Согомонян.

Главные роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Никита Ефремов, Сабина Ахмедова, Александра Ревенко, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Роза Хайруллина, Сергей Горошко, Наталья Рогожкина и другие.