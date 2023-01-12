Несколько крупных российских киносетей запустили показы нового «Аватара»

Для показа неофициальных копий фильма используются партнеры-арендаторы залов. К примеру, «Киномакс» демонстрирует сиквел «Аватара» как «предсеансовое обслуживание» перед другим фильмом от лица проекта «Кинотека». А глава «Премьерзала» Владимир Петелин отметил, что всеми вопросами, связанными с лицензионным соглашением, занимается партнер киносети, пишут «Ведомости».

Однако другие крупные российские киносети, объединенные «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро», не спешат показывать американский блокбастер из-за закона и правил международных авторских конвенций.

Юристы, опрошенные изданием, отметили, что за показ фильма без прокатного удостоверение киносети ждет штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей, приостановкой деятельности до 90 дней (при повторном нарушении). Однако кинотеатры формально не нарушают закон, используя схему «предсеансового обслуживания» через партнера.