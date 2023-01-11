«Банши Инишерина», Мишель Йео и «Дом Дракона»: в Голливуде назвали лауреатов премии «Золотой глобус»-2023

Завершилась юбилейная, 80-я церемония вручения премии, которую учреждает Ассоциация иностранной прессы Голливуда. Больше всего статуэток в этом году забрал фильм «Банши Инишерина». Публикуем список всех лауреатов 2023 года.
Лучший драматический фильм
«Фабельманы»
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
«Банши Инишерина»
Лучший режиссер
Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Лучший сценарий
Мартин МакДона, «Банши Инишерина»
Лучший драматический актер
Остин Батлер, «Элвис»
Лучшая драматическая актриса
Кейт Бланшетт, «Тар»
Лучший актер мюзикл или комедия
Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
Лучшая актриса мюзикл или комедия
Мишель Йео, «Все везде и сразу»
Лучший актер второго плана
Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
Лучшая актриса второго плана
Анджела Бассетт, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
Лучший фильм на иностранном языке
«Аргентина, 1985»
Лучший анимационный фильм
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший оригинальный саундтрек
Джастин Гурвиц, «Вавилон»
Лучшая песня
«Naatu Naatu», «RRR: Рядом ревет революция»
Лучший драматический телесериал
«Дом Дракона»
Лучший телесериал в жанре мюзикл или комедия
«Начальная школа "Эбботт"»
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
«Белый лотос»
Лучший актер в драматическом сериале
Кевин Костнер, «Йеллоустоун»
Лучшая актриса в драматическом сериале
Зендая, «Эйфория»
Лучший актер в мюзикле или комедии
Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
Кинте Брансон, «Начальная школа "Эбботт"»
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале
Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале
Аманда Сайфред, «Выбывшая»
Лучший актер второго плана
Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана
Дженнифер Кулидж «Белый лотос»
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