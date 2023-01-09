Российские кинотеатры побили рекорд 2014 года по сборам в новогодние праздники

Следующим в списке заняла пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» — лента собрала 404 млн рублей.

За прошедшие праздничные выходные кинотеатры поставили новый рекорд по сборам, предыдущий был в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Продажа билетов выросла на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В начале 2022 года выручка составляла 3,7 млрд рублей.

В денежном выражении результаты незначительно превысили показатели допандемийных каникул 2020 года. Тогда кинотеатры заработали 4,3 млрд рублей. В тот же год в прокат вышел российский фильм «Холоп», общие сборы которого превысили 3 млрд рублей. Эта картина пока занимает первую строчку в рейтинге кассовых российских фильмов и вторую в списке самых кассовых фильмов в истории российского проката.