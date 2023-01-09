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Кино и сериалы

Российские кинотеатры побили рекорд 2014 года по сборам в новогодние праздники

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С 31 декабря по 8 января россияне потратили в кино на билеты порядка 4,5 млрд рублей. А самой кассовой картиной за этот период стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Со старта проката фильм собрал чуть больше 3 млрд рублей.

Shutterstock.com

Следующим в списке заняла пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» — лента собрала 404 млн рублей.

За прошедшие праздничные выходные кинотеатры поставили новый рекорд по сборам, предыдущий был в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные статистики проката Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Продажа билетов выросла на 22% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В начале 2022 года выручка составляла 3,7 млрд рублей.

В денежном выражении результаты незначительно превысили показатели допандемийных каникул 2020 года. Тогда кинотеатры заработали 4,3 млрд рублей. В тот же год в прокат вышел российский фильм «Холоп», общие сборы которого превысили 3 млрд рублей. Эта картина пока занимает первую строчку в рейтинге кассовых российских фильмов и вторую в списке самых кассовых фильмов в истории российского проката.

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