Ричи, «Чебурашка» и все-все-все: Что смотреть в кино в январе

«Чебурашка» (6+)

Рекордсмен новогодних кинорелизов уже собрал в прокате 3 миллиарда рублей, и это только начало: фильм вполне может стать самым кассовым в истории российского кино, потеснив «Холопа».

В игровой версии истории «Чебурашки» рассказывается, как важно быть принятым и понятым, даже если ты «странная игрушка безымянная». А еще — разговаривать со своими близкими и родными. И с этим сложно поспорить. В касте фильма собрали Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Дмитрия Лысенкова, Полину Максимову и многих других.

С 1 января