Ричи, «Чебурашка» и все-все-все: Что смотреть в кино в январе

«Опасная иллюзия» / The Necessary Death of Charlie Countryman (2013) (18+)

Кажется, что чуть ли не все безусловные хиты за минувший год уже выпускали в повторный прокат в России. Настало время для ре-релизов не самых очевидных картин. Так, вновь на большом экране покажут фильм Фредрика Бонда о галлюциногенных трипах любителя запрещенных веществ американца Чарли Кантримена (Шайа ЛаБаф). Во время одного из «приходов» он видит покойную мать, которая советует ему побывать в Будапеште. В касте картины также Эван Рэйчел Вуд, Руперт Гринт, Мадс Миккельсен и Тиль Швайгер. Оператором стал Роман Васьянов («Ярость», «Охота на пиранью»).

С 19 января