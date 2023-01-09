Ричи, «Чебурашка» и все-все-все: Что смотреть в кино в январе

Авантюрный шпионский боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать», рекордсмен новогоднего проката «Чебурашка», частично автобиографическая комедия Григория Константинопольского «Клипмейкеры» и новая картина лидера якутского кино Дмитрия Давыдова «Молодость» — рассказываем про главные фильмы, которые можно увидеть в кинотеатрах России в январе.
«Чебурашка» (6+)
Рекордсмен новогодних кинорелизов уже собрал в прокате 3 миллиарда рублей, и это только начало: фильм вполне может стать самым кассовым в истории российского кино, потеснив «Холопа».
В игровой версии истории «Чебурашки» рассказывается, как важно быть принятым и понятым, даже если ты «странная игрушка безымянная». А еще — разговаривать со своими близкими и родными. И с этим сложно поспорить. В касте фильма собрали Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Дмитрия Лысенкова, Полину Максимову и многих других.
С 1 января
«Клипмейкеры» (18+)
Частично автобиографическая комедия Григория Константинопольского из четырех новелл рассказывает о съемках клипов в 1990-е. В них есть сквозной персонаж — режиссер Гриша Византийский (Александр Горчилин), который и взрослеет на протяжении фильма вместе со ставшей демократической страной и ее шоу-бизнесом. Это ностальгически нежный и ироничный взгляд на эпоху первичного накопления капитала со всеми ее взлетами и падениями, когда всем казалось, что все только начинается.
С 5 января
«Друг в океане» / Blueback (12+)
Австралийская мелодрама для семейного просмотра с Мией Васиковской, Эриком Баной и пляжными развлечениями, контрастирующими с зимней датой проката.
Эбби с детства занимается дайвингом, в одно из погружений она встречает редкую рыбу: синего групера — вида находящегося на грани исчезновения, за которым охотятся браконьеры.
С 5 января
«Операция "Фортуна": Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de guerre (18+)
Комедийно-пародийный шпионский боевик адепта маскулинности (в том числе токсичной) Гая Ричи выходит в России практически одновременно с мировой премьерой, что сейчас настоящая редкость. Это авантюрная история про разведчика Орсона Форчуна (Джейсон Стэйтем). Он пытается вычислить, кто приобрел оружие, угрожающее безопасности всего мира. В этом ему помогают звезда Голливуда (Джош Хартнетт), спецагентка (Обри Плаза из второго сезона «Белого лотоса») и гангстер (Хью Грант). Съемки картины, высмеивающей тропы бондианы, прошли в Турции.
С 12 января
«Каспер. Легенда возвращается» / Ghoster (6+)
Конечно, к Касперу этот фильм не имеет никакого отношения — в оригинале добродушное привидение зовут Гостер, так и называется на самом деле картина. Хотя сюжет и правда похож на историю про Каспера.
Девочка, которую воспитывает отец-одиночка, получается в наследство от двоюродного дедушки огромное и, на первый взгляд, заброшенное поместье Эховилль. По легенде тут когда-то пропал маленький мальчик. Вскоре призрак ребенка является новым владельцам.
С 12 января
«Кровь» / Blood (18+)
Режиссер «Машиниста» Брэд Андерсон снял фильм ужасов о безграничной и безусловной материнской любви к ребенку, даже если он превращается в чудовище. Медсестра Джесс (Мишель Монахэн) переезжает с двумя детьми и собакой на ферму, доставшуюся ей от тети. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись нападает на сына Джесс. Мальчик также начинает вести себя странно.
С 12 января
«Битва шефов» / La vida padre (18+)
Испанская комедия об отцовско-сыновьих отношениях и внутренней кухне (во всех смыслах) ресторанов. Молодой многообещающий шеф-повар Микель (Энри Окер) готовится получить уже третью звезду Мишлен в своей карьере. Но внезапно в его жизни вновь появляется отец, которого он не видел 30 лет — также некогда знаменитый кулинар (Карра Элехальде).
С 12 января
«Лили и море» / Grand marin (16+)
Звезда фильма Алексея Балабанова «Про уродов и людей» Динара Друкарова сняла тонкую драму про поиск себя, эскапизм, волю и свободу. Лили (сама Друкарова) мечтает сбежать на край света — на рыболовецком сейнере, как будто она героиня повести Аксенова «Звездный билет». Ей удается уговорить капитана траулера Йана (Бьедн Хлинур Харальдссон) взять ее в команду. За хрупкость Лили получает от рыбаков прозвище «воробышек». Картина в этом году открывала кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.
С 12 января
«Опасная иллюзия» / The Necessary Death of Charlie Countryman (2013) (18+)
Кажется, что чуть ли не все безусловные хиты за минувший год уже выпускали в повторный прокат в России. Настало время для ре-релизов не самых очевидных картин. Так, вновь на большом экране покажут фильм Фредрика Бонда о галлюциногенных трипах любителя запрещенных веществ американца Чарли Кантримена (Шайа ЛаБаф). Во время одного из «приходов» он видит покойную мать, которая советует ему побывать в Будапеште. В касте картины также Эван Рэйчел Вуд, Руперт Гринт, Мадс Миккельсен и Тиль Швайгер. Оператором стал Роман Васьянов («Ярость», «Охота на пиранью»).
С 19 января
«На краю» / The Ledge (16+)
После довольно громкого и головокружительного успеха «Вышки» в российском прокате, возможно, и у этой картины об экстремальной высоте есть неплохие шансы собрать кассу. Альпинистка Келли (Бриттани Эшворт) пытается скрыться в горах от убийц своей подруги. Но ее убежище становится ловушкой. Среди продюсеров проекта — Брандт Андерсен, работавший над «Эверестом».
С 19 января
«Отзвуки прошлого» / The Old Way (16+)
Вестерн с Николасом Кейджем (да, он снимается не только в малобюджетных инди-хоррорах!) о семейных ценностях. Колтон Бриггс совершил в прошлом много ошибок. Теперь минувшее угрожает гибелью его близким, а значит он пойдет на все, чтобы спасти тех, кого любит. В фильме также снялись Клинт Ховард и юная Райан Кира Армстронг, когда-то дебютировавшая в «Американской истории ужасов».
С 19 января
«Молодость» (16+)
Один из лидеров якутского кино Дмитрий Давыдов («Пугало», «Костер на ветру») снял драмеди о том, как жизнь невозможно повернуть назад. И уж тем более вернуться во времена своей юности, даже если приехать на родину. Так поступает неудачник Вася — главный герой картины (Альберт Алексеев). Он возвращается в село, в котором вырос. Вот только у друзей его молодости теперь семьи, дети и совсем другие заботы. Фильм снят в клиповой манере под аккомпанемент пионеров якутского рока группы «Хардыы». Прокат фильма пройдет в поддержку благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным.
С 19 января
«Верблюжья дуга» (16+)
Один из самых самобытных режиссеров российского кино Виталий Суслин («Голова. Два уха», «Папье-Маше») снимает фильмы, непохожие на других. Поэтому в любви к его картинам признается, например, документалист Павел Костомаров. В «Верблюжьей дуге» речь идет о Сапожнике, который мечтает увидеть теплое море с рыбками. Вот только путевка стоит слишком дорого, но он находит выходит.
С 19 января
«Изумительный Морис» / The Amazing Maurice (6+)
Обаятельный рыжий кот-авантюрист Морис (ударение на вторую гласную — на французский манер) за хорошую плату «спасает» разные города от нашествия крыс и мышей: те на самом деле его друзья и с ним в сговоре. Но попав в Дрянь-Блинцбург, они сталкиваются с настоящим злом. Анимационный фильм основан на романе Терри Пратчетта, в оригинале кота озвучивает Хью Лори, а в русской версии — Сергей Бурунов.
С 26 января
«Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding (16+)
Комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Теперь молодоженам предстоит всех спасти.
Главную мужскую роль в фильме должен был сыграть Арми Хаммер, но после скандалов его спешно заменили на Дюамеля.
С 27 января, Amazon Prime Video
«Крушение» / Plane (16+)
Боевик с Джерардом Батлером в главной роли снял французский режиссер Жан-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Этот неловкий момент»). Это также история про пиратов, но не комедийная. Пилот Броуди Торранс сажает поврежденный в шторме пассажирский самолет на враждебной территории. Немногим уцелевшим угрожают как раз пираты, которые пытаются взять воздушное судно и его обитателей в заложники.
С 26 января
«Медея» (18+)
В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят. В нем должны погибнуть дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.
С 26 января
Комментарии (0)