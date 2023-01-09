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Кино и сериалы

На «Ленфильме» запускают инклюзивный киноклуб «ПРОявление»

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Первая встреча пройдет 14 января в режиссерском зале «Ленфильма», там обсудят картину Виталия Мельникова «Старший сын». Принять участие в клубе и задать вопросы спикерам смогут в том числе и люди с ментальными особенностями.

Кинопоиск

«Основная идея проекта в том, что просмотр и обсуждение кино — это простой, доступный, понятный путь или способ объединить разных людей в одном пространстве, чтобы у них была возможность понаблюдать, познакомиться, пообщаться друг с другом. На наших показах создаем условия, чтобы принимать участие в них могли люди с ментальными особенностями. Пока это в основном студенты центра "Антон тут рядом"», — рассказали организаторы проекта.

К обсуждению будут приглашать людей, имеющих непосредственное отношение к кино (актеров, режиссеров, критиков и т.п.). О героях картины, о том, почему же фильм Виталия Мельникова заслужил любовь миллионов зрителей, а пьесу Александра Вампилова, по которой снят фильм, и сегодня можно увидеть на сцене театров города обсудят с куратором киноклуба — актером кино и театра, музыкантом Вячеславом Коробициным.

Посетить инклюзивный киноклуб «ПРОявление» и увидеть фильмы из «золотой коллекции» киностудии может любой желающий, но нужно зарегистрироваться на показ по ссылке. Первая встреча пройдет 14 января в 13:00 в режиссерском зале «Ленфильма».

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