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Кино и сериалы

Джеймс Кэмерон заявил, что продолжение Аватара обязательно будет

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Вторая часть уже собрала в кинотеатрах более полутора миллиарда долларов. Режиссер уверен, что фильм с легкостью перешагнет «цифру безубыточности», и он снимет продолжение.

В Рейтинге/YouTube

Скоро начнутся обсуждения с ведущими специалистами Disney насчет третьей части, которая уже отснята. «Учитывая темпы сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части», — сказал Кэмерон. На производство еще двух фильмов понадобится пять-шесть лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Некоторые сцены для четвертого «Аватара» тоже уже отсняты, добавил Кэмерон. «Мы начали франшизу. Мы начали сагу, которая теперь может разыгрываться в нескольких фильмах», — сказал он.

Изначально в СМИ появлялась информация о двух миллиардах долларов, которые должен заработать «Путь воды», чтобы продолжение запустили в разработку. Однако сам Кэмерон, по его словам, никаких сумм перед собой не ставил: «Я говорил, что второй „Аватар“ должен стать одним из самых кассовых фильмов в истории, и кто‑то добавил к цитате эту цифру. На самом деле необходимая сумма меньше».

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