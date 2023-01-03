18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Барбадос подаст иск на семью Бенедикта Камбербэтча. Все дело в его предках-рабовладельцах

Поделиться:

Власти страны хотят возместить средства за причинный ущерб. Сейчас процесс находится на самых ранних стадиях. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Joe Seer / Shutterstock.com

Седьмой прадед актера в 1728 году купил сахарную плантацию на Барбадосе с 250 людьми. Семья актера владела ей до отмены рабства в колониях в 1833 году. Когда плантация была вынуждена закрыться, семье Камбербэтча выдали 6000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. «Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», — заявил заместитель председателя национальной комиссии по возмещению ущерба Дэвид Комиссионг, отвечая на вопрос о перспективах иска в отношении семьи Камбербэтча.

Актер не отрицает прошлое своей семьи и не раз раскаивался. В рамках извинения за прошлое своих предков Камбербэтч сыграл роль британского премьер-министра Уильяма Питта-младшего в художественной драме «Удивительная благодать».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: