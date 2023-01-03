Барбадос подаст иск на семью Бенедикта Камбербэтча. Все дело в его предках-рабовладельцах

Седьмой прадед актера в 1728 году купил сахарную плантацию на Барбадосе с 250 людьми. Семья актера владела ей до отмены рабства в колониях в 1833 году. Когда плантация была вынуждена закрыться, семье Камбербэтча выдали 6000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. «Этот процесс находится на самых ранних стадиях. Мы только начинаем. Большая часть этой истории на самом деле лишь начинает открываться», — заявил заместитель председателя национальной комиссии по возмещению ущерба Дэвид Комиссионг, отвечая на вопрос о перспективах иска в отношении семьи Камбербэтча.

Актер не отрицает прошлое своей семьи и не раз раскаивался. В рамках извинения за прошлое своих предков Камбербэтч сыграл роль британского премьер-министра Уильяма Питта-младшего в художественной драме «Удивительная благодать».