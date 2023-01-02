СМИ: актер из «Мстителей» Джереми Реннер находится в тяжелом состоянии

Джереми Реннер известный по роли Соколиного глаза из киновселенной Марвел пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя актера. Точные обстоятельства произошедшего не сообщаются. Инцидент произошел в районе города Рино в штате Невада, где у актера есть дом. На населенный пункт во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

«[Реннер] находится в критическом, но стабильном состоянии, ранее сегодня во время уборки снега он получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями», — сказал представитель Реннера порталу.

Джереми Реннеру 51 год. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Повелитель бури» (2008), «Город воров» (2010), «Охотники на ведьм» (2012) и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты «Тор» (2011) и «Мстители» (2012).