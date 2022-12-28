Вышел трейлер фильма «Непослушная» — эротической драмы с Александром Петровым в главной роли

Двадцатилетняя Эля (Ася Резник) — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей (Александр Петров), глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее «купить». Но Эле не нужен спонсор.

Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка все же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. «Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла», — рассказывают о героине создатели фильма.

Главные роли в «Непослушной», помимо Резник и Петрова, исполнили Ян Цапник, Анна Чурина, Никита Тарасов, Владислав Ветров и Семен Арзуманов. Режиссером выступил Дмитрий Суворов, выпустивший в 2021 году фильм «Одна» с Надеждой Калегановой и Виктором Добронравовым.

Фильм «Непослушная» выйдет в российский прокат 14 февраля 2023 года.

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