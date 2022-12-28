Алексей Учитель

О поддержке российского авторского кино, выдержка по ТАСС:

У нас есть авторское кино, в котором есть потрясающие интересные фильмы, есть дебютные картины, которые очень неохотно и отчасти справедливо берут в широкий прокат дистрибьюторы. Мне кажется, тут, помимо поддержки в производстве, — дебютное кино сейчас активно поддерживается государством — их надо поддержать и в прокате. Можно сделать шедевр, выпустить в прокат, но о нем никто не узнает, никто не пойдет. Реклама — дело дорогое, чтобы физически люди могли где-то услышать, узнать, что такой фильм существует, на это нужны значительные финансы. В этом проблема дебютных картин, авторских, да и даже неких жанровых картин, которые не имеют такого бюджета.

Мы идем не вниз, не по ровному [участку], а идем вверх. Мне кажется, это самое главное. Но это еще не значит, что мы всех победили, я говорю не про мировой кинематограф, а прежде всего про нашего зрителя. […] Должен быть процесс, чтобы мы могли зрителя приучить, что каждую неделю в идеале выходит новое российское кино, которое привлечет чем-то. Пока с этим сложно, это связано еще и с финансированием, государство активно старается помочь именно в производстве фильмов.