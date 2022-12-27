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«Реальные упыри», «Грязь» и «Дитя природы» покажут в рамках highlights-киномарафона в ряде городов России

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В избранных кинотеатрах Петербурга, Москвы, Красноярска, Ростова-на-Дону и других городов покажут главные прокатные релизы 2022 года.

Кадры из фильмов
Кадры из фильмов

В программе новогоднего highlights-марафона романтическое аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, хулиганское мокьюментари «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, рождественская семейная сага «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, гротескная трагикомедия «Грязь» Джона С. Бейрда, ода классическому Голливуду «Артист» Мишеля Хазанавичуса, а также две мелодрамы Вонг Карвая — чувственное «Любовное настроение» и мечтательный «Чунгкингский экспресс».

«Мы неравнодушны друг к другу и тому, что происходит в мире. Даже в самые сложные времена нам кажется важным продолжать делать то, что у нас хорошо получается, — выпускать классику и уже более современное кино на большие экраны. Поэтому вновь приглашаем зрителей на новогодний марафон избранных прокатных релизов «Иноекино» 2022 года, чтобы вместе смотреть и обсуждать фильмы, делиться чувствами и переживаниями, находить точки соприкосновения и поддержку», — говорят в компании.

Марафон кинопоказов от «Иноекино» пройдет со 2 по 8 января 2023 года. В Петербурге картины можно будет увидеть в «Доме кино», на «Ленфильме», а также в кинотеатрах «Аврора», «Каро Варшавский Экспресс», «Люксор Континент» и «Out Cinema». Большая часть показов пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробности и полный список городов можно найти здесь.

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