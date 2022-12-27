Любимова: нужно выпускать около 300 российских фильмов в год, чтобы спасти кинотеатры

«Понятно, что в кинотеатрах очень сложная ситуация. Понятно, что, так или иначе, кинотеатральный показ сохранится. И мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось. Нам нужно в год около 300 фильмов, из которых 60 — крупные релизы», — приводит ТАСС заявление министра культуры России Ольги Любимовой.

В 2022 году на производство национальных фильмов, которые должны были сохранить киноотрасль, были выделены 11,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Однако, по словам Любимовой, этого оказалось недостаточно — поэтому Минкультуры занимается поиском новых решений для поддержки кинопроката.

«Конечно, кинотеатры жили в другой экономической модели. Фильмов было много, контента было много. Был американский, европейский, авторский. И еще три раза кинотеатр думал, что ему расписать, чтобы было еще выгоднее. Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя. Он раньше просто сам приходи», — резюмировала она.

В числе премьер 2023 года фильмы «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, «Нюрнберг» Николая Лебедева, «Вызов» Клима Шипенко, «Холоп 2» и экранизация одноименной сказки «По щучьему веленью». Также Любимова указала на важность поддержки режиссеров, так как, по ее мнению, в настоящее время они лишены возможности представлять свои картины на зарубежных смотрах — поэтому им предложат участие в фестивалях «дружественных стран».

«Вы знаете, какой бум был у авторского кинематографа, как они получали награды и номинации в Венеции, Каннах, Сан-Себастьяне, Берлине. То есть, действительно, был найден диалог, нащупаны все возможные точки сотрудничества. И сейчас очень важно, чтобы здесь наших авторов тоже поддержали, чтобы у них была возможность поездить по стране. По фестивалям в дружественных странах», — отметила министр культуры.