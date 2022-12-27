Как прошла петербургская премьера фильма «Гром: Трудное детство»?

Буду погибать молодым! 90-е, Мистер Малой в саундтреке, коллажность повествования и Петербург — беспризорный, как и дети «анархии», которые проводят в нем свое трудное детство. Все это «Гром: Трудное детство» — приквел «Майора Грома», который выйдет на «Кинопоиске» уже 1 января. Редакция «Собака.ru» побывала на премьера в кинотеатре «Аврора» и узнала у режиссера Олега Трофима, почему этот «удивительный эксперимент, инди-драма на поле блокбастеров-кинокомиксов» важен для вселенной Игоря Грома.
События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром в исполнении молодого актера Кая Гетца был простым школьником, смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом (Владимир Яганов), который к событиям оригинального «Майора Грома» обзаведется прозвищем Бустер — в первом фильме его роль исполнил экс-участник группы «Грибы» Kyivstoner.
Все, что хочет Игорь — провести время с отцом, который с утра до вечера пропадает на работе. А еще мечтает побывать в Диснейленде, который теперь ближе, чем кажется. Тратить на поездку четыре свои зарплаты и отложенные на стиральную машинку деньги Гром-старший не хочет — и Игорь решает заработать большую по меркам 90-х сумму самостоятельно, ввязываясь в опасную авантюру.
Режиссер — о том, почему приквел к «Майору Грому» важен, специально для «Собака.ru»:
Мы любим удивлять и нам самим хочется удивляться. Хочется избавиться от ощущения «высасывания», хочется рассказывать увлекательные истории — поэтому мы решили откатиться во времени сильно назад и рассказать историю о том, что находится в сердце главного героя, с которым мы планируем строить большую вселенную. Сегодня супергероика 20-х годов по всему миру устремляется внутрь героя, в его личные и скрытые проблемы — без них подключение зрителя, особенно большого, к длинной истории уже невозможно. А я надеюсь, что вселенная Грома будет длиться и длиться: есть планы, мечты и амбиции.
«Гром: Трудное детство» дает ответ на вопрос, риторически и почти беззвучно пронизывающий канву сюжета всей первой части — что произошло с отцом Игоря Грома и почему над ним довлеет груз ответственности. Всему виной простое желание ребенка быть ближе к родителю, который — дети 90-х не дадут соврать — с утра до вечера пропадает на работе. И одна пуля.
90-е, Мистер Малой в саундтреке — личная селекция режиссера Олега Трофима — коллажность и яркие краски контрастируют на фоне беспризорного Петербурга — с толкучкой на Исаакиевской площади и отделением полиции в Мраморном дворце. Беспризорного, как и дети «анархии», которые проводят в нем свое трудное детство.
О Петербурге и музыке — специально для «Собака.ru»:
Это наш особенный Петербург. Более того, сама эпоха 90-х — так как мы находимся в рамках условной киновселенной — сжата до одного конкретного дня. Есть одна ночь с субботы на воскресенье, в которой заключаются все особенные маяки той эпохи — включая людей, одиозных личностей, истории, веяния. В силу жанра задача реконструировать 90-е такими, какие они были, у нас нет. Ностальгировать по ним или высасывать яд из них нам тоже не надо. Задача — создать образ, симулякр, инсталляцию 90-х — для того, чтобы как можно точнее и острее передать ту драму, которую проживает главный герой вселенной Игорь Гром.
Обычно я сам занимаюсь подбором музыки, мне это очень нравится. Разумеется, подбор музыки — это подбор музыки, а за написание отвечает Рома Селиверстов. Я в восторге от того, что он сделал: кроме академической для кино оркестровой музыки мы экспериментировали с хип-хопом, 8-битной электроникой и электроникой 90-х, есть классные фиты с Сироткиным, Кассетой и Олигархом (просто сумасшедший трек получился!), Муджус у нас играет. Очень надеюсь, что мы соберемся с силами и выпустим саундтрек. Он достаточно интересный, он рисует определенный дух времени и держит настроение картины — с удовольствием пролонгировал бы плейлист и накинул в него дополнительных треков.
Режиссером «Гром: Трудное детство» вновь выступил Олег Трофим, продюсерами — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Главные роли в фильме исполнили Кай Гетц (Игорь Гром), Сергей Марин (Константин Гром), Алексей Ведерников (Федор Прокопенко в молодости), Владимир Яганов (Игнат) и Даниил Воробьев (Юрий Смирнов).
«Гром: Трудное детство» выйдет на «Кинопоиске» 1 января 2023 года.
6+
Комментарии (0)