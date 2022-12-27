Как прошла петербургская премьера фильма «Гром: Трудное детство»?

Олег Трофим

О Петербурге и музыке — специально для «Собака.ru»:

Это наш особенный Петербург. Более того, сама эпоха 90-х — так как мы находимся в рамках условной киновселенной — сжата до одного конкретного дня. Есть одна ночь с субботы на воскресенье, в которой заключаются все особенные маяки той эпохи — включая людей, одиозных личностей, истории, веяния. В силу жанра задача реконструировать 90-е такими, какие они были, у нас нет. Ностальгировать по ним или высасывать яд из них нам тоже не надо. Задача — создать образ, симулякр, инсталляцию 90-х — для того, чтобы как можно точнее и острее передать ту драму, которую проживает главный герой вселенной Игорь Гром.

Обычно я сам занимаюсь подбором музыки, мне это очень нравится. Разумеется, подбор музыки — это подбор музыки, а за написание отвечает Рома Селиверстов. Я в восторге от того, что он сделал: кроме академической для кино оркестровой музыки мы экспериментировали с хип-хопом, 8-битной электроникой и электроникой 90-х, есть классные фиты с Сироткиным, Кассетой и Олигархом (просто сумасшедший трек получился!), Муджус у нас играет. Очень надеюсь, что мы соберемся с силами и выпустим саундтрек. Он достаточно интересный, он рисует определенный дух времени и держит настроение картины — с удовольствием пролонгировал бы плейлист и накинул в него дополнительных треков.