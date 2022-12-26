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«Здоровый человек» Тодоровского и «Балабанов» Аркус: премия «Золотой Орел» объявила номинантов 2022 года

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«Сердце Пармы», «Нулевой пациент» и другие претенденты на статуэтку премии Национальной академии кинематографических искусств и наук — публикуем список.

Кинопоиск

«Балабанов. Колокольня. Реквием»

Лучший фильм

  • «Здоровый человек», режиссер Петр Тодоровский
  • «Однажды в пустыне», режиссер Андрей Кравчук
  • «Первый Оскар», режиссер Сергей Мокрицкий
  • «Сердце Пармы», режиссер Антон Мегердичев
  • «Чемпион мира», режиссер Алексей Сидоров

Лучший телевизионный сериал

  • «Алиби», режиссер Нурбек Эген
  • «Елизавета», режиссер Дмитрий Иосифов
  • «Исправление и наказание», режиссер Анна Пармас

Лучший сериал онлайн-платформ

  • «Ваша честь», режиссер Константин Статский
  • «Нулевой пациент», режиссеры Евгений Стычкин и Сергей Трофимов
  • «Художник», режиссер Тимур Алпатов

Лучший неигровой фильм

  • «Балабанов. Колокольня. Реквием», режиссер Любовь Аркус
  • «Голоса Арктики», режиссер Иван Вдовин
  • «Фаза луны», режиссер Андрей Осипов

Лучший короткометражный фильм

  • «А», режиссер Татьяна Жукова
  • «Рыбалка», режиссер Георгий Болдугеров
  • «Слезы капали в фо-бо», режиссер Сергей Филатов

Лучший анимационный фильм

  • «Огурцы», режиссер Леонид Шмельков
  • «Синий лев», режиссер Зоя Трофимова
  • «Финник», режиссер Денис Чернов
Кинопоиск

«Нулевой пациент»

Лучшая режиссерская работа

  • Петр Тодоровский, «Здоровый человек»
  • Андрей Кравчук, «Петр I. Последний царь и первый император»
  • Алексей Сидоров, «Чемпион мира»

Лучший сценарий

  • Петр Тодоровский, «Здоровый человек»
  • Ариф Алиев, «Однажды в пустыне»
  • Алексей Сидоров, «Чемпион мира»

Лучшая женская роль в кино

  • Ирина Старшенбаум, «Здоровый человек»
  • Дарья Жовнер, «Первый Оскар»
  • Елена Ербакова, «Сердце Пармы»

Лучшая женская роль на телевидении

  • Ольга Сутулова, «Алиби»
  • Юлия Хлынина, «Елизавета»
  • Анна Михалкова, «Исправление и наказание»

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Анна Михалкова, «Алиса не может ждать»
  • Анна Слю, «Выжившие»
  • Светлана Иванова, «Собор»

Лучшая мужская роль в кино

  • Никита Ефремов, «Здоровый человек»
  • Антон Момот, «Первый Оскар»
  • Иван Янковский, «Человек мира»

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Евгений Стычкин, «Алиби»
  • Александр Балуев, «Елизавета»
  • Игорь Петренко, «Начальник разведки»

Лучший актер онлайн-сериала

  • Олег Меньшиков, «Ваша честь»
  • Никита Ефремов, «Нулевой пациент»
  • Александр Горбатов, «Художник»

Лучшая женская роль второго плана

  • Дарья Балабанова, «Здоровый человек»
  • Ольга Лапшина, «Огород»
  • Елена Панова, «Сердце Пармы»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Андрей Мерзликин, «Первый Оскар»
  • Евгений Миронов, «Сердце Пармы»
  • Владимир Вдовиченков, «Чемпион мира»
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