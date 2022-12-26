«Здоровый человек» Тодоровского и «Балабанов» Аркус: премия «Золотой Орел» объявила номинантов 2022 года

«Сердце Пармы», «Нулевой пациент» и другие претенденты на статуэтку премии Национальной академии кинематографических искусств и наук — публикуем список.
«Балабанов. Колокольня. Реквием»
Лучший фильм
- «Здоровый человек», режиссер Петр Тодоровский
- «Однажды в пустыне», режиссер Андрей Кравчук
- «Первый Оскар», режиссер Сергей Мокрицкий
- «Сердце Пармы», режиссер Антон Мегердичев
- «Чемпион мира», режиссер Алексей Сидоров
Лучший телевизионный сериал
- «Алиби», режиссер Нурбек Эген
- «Елизавета», режиссер Дмитрий Иосифов
- «Исправление и наказание», режиссер Анна Пармас
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Ваша честь», режиссер Константин Статский
- «Нулевой пациент», режиссеры Евгений Стычкин и Сергей Трофимов
- «Художник», режиссер Тимур Алпатов
Лучший неигровой фильм
- «Балабанов. Колокольня. Реквием», режиссер Любовь Аркус
- «Голоса Арктики», режиссер Иван Вдовин
- «Фаза луны», режиссер Андрей Осипов
Лучший короткометражный фильм
- «А», режиссер Татьяна Жукова
- «Рыбалка», режиссер Георгий Болдугеров
- «Слезы капали в фо-бо», режиссер Сергей Филатов
Лучший анимационный фильм
- «Огурцы», режиссер Леонид Шмельков
- «Синий лев», режиссер Зоя Трофимова
- «Финник», режиссер Денис Чернов
«Нулевой пациент»
Лучшая режиссерская работа
- Петр Тодоровский, «Здоровый человек»
- Андрей Кравчук, «Петр I. Последний царь и первый император»
- Алексей Сидоров, «Чемпион мира»
Лучший сценарий
- Петр Тодоровский, «Здоровый человек»
- Ариф Алиев, «Однажды в пустыне»
- Алексей Сидоров, «Чемпион мира»
Лучшая женская роль в кино
- Ирина Старшенбаум, «Здоровый человек»
- Дарья Жовнер, «Первый Оскар»
- Елена Ербакова, «Сердце Пармы»
Лучшая женская роль на телевидении
- Ольга Сутулова, «Алиби»
- Юлия Хлынина, «Елизавета»
- Анна Михалкова, «Исправление и наказание»
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Анна Михалкова, «Алиса не может ждать»
- Анна Слю, «Выжившие»
- Светлана Иванова, «Собор»
Лучшая мужская роль в кино
- Никита Ефремов, «Здоровый человек»
- Антон Момот, «Первый Оскар»
- Иван Янковский, «Человек мира»
Лучшая мужская роль на телевидении
- Евгений Стычкин, «Алиби»
- Александр Балуев, «Елизавета»
- Игорь Петренко, «Начальник разведки»
Лучший актер онлайн-сериала
- Олег Меньшиков, «Ваша честь»
- Никита Ефремов, «Нулевой пациент»
- Александр Горбатов, «Художник»
Лучшая женская роль второго плана
- Дарья Балабанова, «Здоровый человек»
- Ольга Лапшина, «Огород»
- Елена Панова, «Сердце Пармы»
Лучшая мужская роль второго плана
- Андрей Мерзликин, «Первый Оскар»
- Евгений Миронов, «Сердце Пармы»
- Владимир Вдовиченков, «Чемпион мира»
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