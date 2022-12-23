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«Какая гадость — эти ваши дикпики заливные!»: вышел трейлер «грандиозного музыкального новогоднего фильма» «СамоИрония судьбы!»

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Ольга Бузова, бесчисленное множество Лукашиных и Филипп Киркоров — все это новогодний винегрет из «Иронии судьбы», «Ивана Васильевича», «Игры в кальмара» и других проектов, который представят ко столу за 2,5 часа до 2023 года. 

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграли Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя традиционно собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония Судьбы» и знает, что если Женя пойдет в баню, то они расстанутся.

Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин — это уже Тимур Батрутдинов, а Галя — Ольга Бузова. Батрутдинов — далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные героя: от Филиппа Киркорова в образе Ипполита, который вместо заливной рыбы недоволен дикпиками, до наследного принца в исполнении Демиса Карибидиса.

Внутри «грандиозного музыкального новогоднего фильма» — новогодний винегрет из «Иронии судьбы», «Ивана Васильевича», «Игры в кальмара», «Да здравствует Цезарь!», «Бородача», «Один Дома», «Наша Russia» и других проектов.

«45 звезд и 12 музыкальных клипов — «СамоИрония судьбы!» станет беспрецедентным событием для российского телевидения, которое заставит миллионы телезрителей по всей стране прильнуть к экранам в преддверии главной ночи уходящего года, чтобы в прямом эфире увидеть новогодний парад звезд в декорациях всеми любимых сюжетов», — заявляют создатели.

Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
Изображение предоставлено пресс-службой ТНТ
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