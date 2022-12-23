«Эмили в Париже», «Мажор в Сочи» и сиквел «Достать ножи»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Я на перемотке!» (12+)

Для внука Алисы Фрейндлих Никиты Владимирова это уже третий полнометражный фильм в амплуа не только продюсера, но и режиссера. Это комедия о выстраивании баланса между личным и рабочим и том, что бывает, когда он нарушается. Трудоголик Максим (Андрей Бурковский) забывает о годовщине знакомства с возлюбленной Сашей (Ксения Теплова). Чтобы исправить ситуацию, он предлагает ей съездить в разгар рабочего дня на два часа на Финский залив. Но в пути Максим ссорится с таксисткой (Татьяна Догилева), а его жизнь начинает проходить на быстрой перемотке. Буквально.

С 21 декабря, «Кинопоиск», Kion, Oko, Premier