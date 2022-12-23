«Эмили в Париже», «Мажор в Сочи» и сиквел «Достать ножи»: Что смотреть дома на этой неделе

Третий сезон ромкома с Лили Коллинз, продолжение остроумного детектива «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом, а также мистический (и местами очень смешной!) процедурал с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой «13 клиническая» — рассказываем обо всех главных кинопремьерах стримингов и ТВ на этой неделе.
Сериал «Эмили в Париже» / Emily in Paris, 3 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение обаятельной романтической комедии с Лили Коллинз в главной роли об американке Эмили, которая переехала из США в Париж. Оно выходит ровно через год после второго сезона. (Чтобы радовать зрителей на рождественских и новогодних праздниках, конечно!) Напомним, история остановилась на том, что перед Эмили встал сложный выбор: вернуться домой в Чикаго или остаться в столице Франции, приняв предложение покинуть Savoir. Приглашенными звездами сезона стали Пол Форман («Испанская принцесса») и Мелиа Крейлинг («Стражи Галактики»).
С 21 декабря, Netflix
Фильм «Я на перемотке!» (12+)
Для внука Алисы Фрейндлих Никиты Владимирова это уже третий полнометражный фильм в амплуа не только продюсера, но и режиссера. Это комедия о выстраивании баланса между личным и рабочим и том, что бывает, когда он нарушается. Трудоголик Максим (Андрей Бурковский) забывает о годовщине знакомства с возлюбленной Сашей (Ксения Теплова). Чтобы исправить ситуацию, он предлагает ей съездить в разгар рабочего дня на два часа на Финский залив. Но в пути Максим ссорится с таксисткой (Татьяна Догилева), а его жизнь начинает проходить на быстрой перемотке. Буквально.
С 21 декабря, «Кинопоиск», Kion, Oko, Premier
Сериал «Казино» / Kajino, премьера (Disney+) (18+)
Звезда «Олдбоя» Чхве Мин-сик возвращается к сериалам — он не снимался в них 28 лет. Это история про потерявшего когда-то бизнес «короля казино», который пытается вновь добиться успеха в азартных играх. Помимо Чхве Мин-сика, в касте Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» и Ли Дон-хви из «Служанки». Режиссером выступил автор боевика «Криминальный город» Кан Юн-сон.
С 21 декабря, Disney+
Сериал «Джек Райан» / Jack Ryan, 3 сезон (Prime Video) (16+)
Продолжение сериальной экранизации шпионских романов Тома Клэнси. Напомним, в этой версии аналитика ЦРУ Джека Райана играет звезда «Офиса» Джон Красински (эту роль в фильмах исполняли Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн). В третьем сезоне он будет пытаться не допустить начала мировой войны и применения ядерного оружия.
С 21 декабря, Prime Video, «Иви»
Сериал «13 клиническая», премьера («Иви») (18+)
Мистический (и местами очень смешной!) процедурал с Данилой Козловским в главной роли рассказывает о смертельно больном хирурге Кирилле с неоперабельной опухолью в мозгу. Он попадает в больницу — ту самую 13 клиническую — в которой врачи лечат пациентов со сверхъестественными отклонениями (одержимыми духами). Роль медсестры Ани исполнила Паулина Андреева, а заведующую отделением Ирину Львовну сыграла Виктория Исакова. Режиссером сериала стал Клим Козинский («Вне себя»), сценаристом — Андрей Золотарев («Триггер»).
С 22 декабря, «Иви»
Сериал «Алиса в Пограничье» / Imawa no Kuni no Arisu, 2 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение экшена в популярном жанре «Игра на выживание». Безработный геймер Арису (Кэнто Ямадзаки) в первом сезоне оказался в мире, где все вынуждены участвовать в состязании, на кону которого — жизнь. В новых эпизодах он продолжит выяснять, кто же придумал этот «опыт», и пытаться вернуться домой.
С 22 декабря, Netflix
Фильм «Мажор в Сочи» (16+)
Полнометражный боевик для фанатов сериала «Мажор». Как очевидно из названия, главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) в нем перебрался из Москвы в Сочи. На юге страны он построил дорогой экоотель. В «провинции у моря» Соколовский теперь намерен жить вместе с дочкой Соней и помощником Ваней (Павел Чинарев). Но вторжению на локальный рынок гостеприимства не слишком рады местные — олигарх Строгов (Павел Майков) и его сын-мажор Никита (Роман Евдокимов). Снял проект Никита Власов — режиссер комедии «В Бореньке чего-то нет».
С 22 декабря, «Кинопоиск»
Сериал «Территория», премьера («Первый канал») (16+)
«Кинопоиск» продолжает показывать сериалы, сделанные по заказу «Первого канала», но так там и не выпущенные. На этот раз очередь дошла до детектива 2017 года с Петром Федоровым и Кириллом Пироговым в главных ролях. Они играют следователей, пытающихся раскрыть серию убийств в российской глубинке. И да — не спутайте этот сериал с «Территорией» 2020 года с Глебом Калюжным, в которой речь идет о пермских языческих поверьях.
С 22 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» / Glass Onion: A Knives Out Mystery (16+)
Продолжение комедийного детектива Райана Джонсона со звездным кастом, на этот раз новым — из оригинала перешел только сыщик Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг). Бизнесмен Майлз Брон (Эдвард Нортон), заскучав во время ковида, устраивает игру-вечеринку со своим фиктивным убийством. Вот только кто-то из гостей на самом деле решает его отравить. В фильме также играют Кейт Хадсон, Жанель Моне, Кэтрин Хан, бродвейский актер Лесли Одом мл. и другие.
С 23 декабря, Netflix
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