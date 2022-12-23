Триер, «Джуди» и Lil Peep: в кинотеатрах Петербурга и Москвы пройдет марафон музыкальных фильмов

Откроет киномарафон классический мюзикл Жака Деми «Шербурские зонтики». Также в программу вошли лауреат Каннского кинофестиваля мюзикл «Аннет» Леоса Каракса, музыкальный фильм-драма Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли и биографическая лента The Doors о Джиме Моррисоне. Завершат марафон ленты «Джуди» Руперта Гулда с Рене Зеллвегер в роли певицы Джуди Гарленд и документальный фильм «Lil Peep: все для всех».