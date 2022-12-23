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Триер, «Джуди» и Lil Peep: в кинотеатрах Петербурга и Москвы пройдет марафон музыкальных фильмов

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В программе показов мюзиклы и байопики о музыкантах.

Откроет киномарафон классический мюзикл Жака Деми «Шербурские зонтики». Также в программу вошли лауреат Каннского кинофестиваля мюзикл «Аннет» Леоса Каракса, музыкальный фильм-драма Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк в главной роли и биографическая лента The Doors о Джиме Моррисоне. Завершат марафон ленты «Джуди» Руперта Гулда с Рене Зеллвегер в роли певицы Джуди Гарленд и документальный фильм «Lil Peep: все для всех».

Селекция будет представлена в петербургском кинотеатре «Каро 9 Варшавский экспресс» московском «Октябре» со 2 по 8 января 2023 года. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

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