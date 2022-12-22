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«На западном фронте без перемен», «Бэтмен» и «Блондинка»: опубликованы шорт-листы 10 номинаций на «Оскар»

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Список номинантов в рамках 95-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук объявят в конце января.

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «Аргентина, 1985», Аргентина
  • «Корсаж», Австрия
  • «Близко», Бельгия
  • «Возвращение в Сеул», Камбоджа
  • «Убийца «святой паук», Дания
  • «Сент-Омер», Франция
  • «На западном фронте без перемен», Германия
  • «Однажды в кино», Индия
  • «Тихоня», Ирландия
  • «Бардо», Мексика
  • «The blue caftan», Марокко
  • «Joyland», Пакистан
  • «Иа», Польша
  • «Решение уйти», Южная Корея
  • «Заговор в Каире», Швеция

Лучший грим и прически:

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Амстердам»
  • «Вавилон»
  • «Бэтмен»
  • «Черная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Блондинка»
  • «Преступления будущего»
  • «Элвис»
  • «Освобождение»
  • «Кит»

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

Лучшие визуальные эффекты:

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Аватар: путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Черная пантера: Ваканда навеки»
  • «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия»
  • «Фантастические твари: тайны Дамблдора»
  • «Мир юрского периода: господство»
  • «Нет»
  • «13 жизней»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший звук:

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Аватар: путь воды»
  • «Вавилон»
  • «Бэтмен»
  • «Черная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Элвис»
  • «Все везде и сразу»
  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
  • «Топ Ган: Мэверик»

В категории «Лучшая музыка к фильму» на попадание в список номинантов претендуют 16 фильмов — в том числе «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Не беспокойся, дорогая», «Черная пантера: Ваканда навсегда» и «Достать ножи: Стеклянная луковица». За попадание в список номинантов в категории «Лучшая песня к фильму» поборются The Weeknd, Рианна и Селена Гомес.

В шорт-лист категории «Лучший документальный фильм» пошли 15 фильмов, в том числе «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» и победитель Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие». В числе короткометражных документалок «Выход» (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых о климатическом кризисе на Чукотке. В шорт-листах номинаций «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» — по 15 фильмов.

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Список номинантов в рамках 95-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук объявят в 24 января.

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