«На западном фронте без перемен», «Бэтмен» и «Блондинка»: опубликованы шорт-листы 10 номинаций на «Оскар»

Лучший звук:

«На западном фронте без перемен»

«Аватар: путь воды»

«Вавилон»

«Бэтмен»

«Черная пантера: Ваканда навсегда»

«Элвис»

«Все везде и сразу»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Дэвид Боуи: Moonage Daydream»

«Топ Ган: Мэверик»

В категории «Лучшая музыка к фильму» на попадание в список номинантов претендуют 16 фильмов — в том числе «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Не беспокойся, дорогая», «Черная пантера: Ваканда навсегда» и «Достать ножи: Стеклянная луковица». За попадание в список номинантов в категории «Лучшая песня к фильму» поборются The Weeknd, Рианна и Селена Гомес.

В шорт-лист категории «Лучший документальный фильм» пошли 15 фильмов, в том числе «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» и победитель Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие». В числе короткометражных документалок «Выход» (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых о климатическом кризисе на Чукотке. В шорт-листах номинаций «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» — по 15 фильмов.

95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Список номинантов в рамках 95-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук объявят в 24 января.