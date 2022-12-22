«На западном фронте без перемен», «Бэтмен» и «Блондинка»: опубликованы шорт-листы 10 номинаций на «Оскар»

Список номинантов в рамках 95-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук объявят в конце января.
Лучший фильм на иностранном языке:
- «Аргентина, 1985», Аргентина
- «Корсаж», Австрия
- «Близко», Бельгия
- «Возвращение в Сеул», Камбоджа
- «Убийца «святой паук», Дания
- «Сент-Омер», Франция
- «На западном фронте без перемен», Германия
- «Однажды в кино», Индия
- «Тихоня», Ирландия
- «Бардо», Мексика
- «The blue caftan», Марокко
- «Joyland», Пакистан
- «Иа», Польша
- «Решение уйти», Южная Корея
- «Заговор в Каире», Швеция
Лучший грим и прически:
- «На западном фронте без перемен»
- «Амстердам»
- «Вавилон»
- «Бэтмен»
- «Черная пантера: Ваканда навсегда»
- «Блондинка»
- «Преступления будущего»
- «Элвис»
- «Освобождение»
- «Кит»
«Черная пантера: Ваканда навсегда»
Лучшие визуальные эффекты:
- «На западном фронте без перемен»
- «Аватар: путь воды»
- «Бэтмен»
- «Черная пантера: Ваканда навеки»
- «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия»
- «Фантастические твари: тайны Дамблдора»
- «Мир юрского периода: господство»
- «Нет»
- «13 жизней»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший звук:
- «На западном фронте без перемен»
- «Аватар: путь воды»
- «Вавилон»
- «Бэтмен»
- «Черная пантера: Ваканда навсегда»
- «Элвис»
- «Все везде и сразу»
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Дэвид Боуи: Moonage Daydream»
- «Топ Ган: Мэверик»
В категории «Лучшая музыка к фильму» на попадание в список номинантов претендуют 16 фильмов — в том числе «Аватар: Путь воды», «Банши Инишерина», «Фабельманы», «Не беспокойся, дорогая», «Черная пантера: Ваканда навсегда» и «Достать ножи: Стеклянная луковица». За попадание в список номинантов в категории «Лучшая песня к фильму» поборются The Weeknd, Рианна и Селена Гомес.
В шорт-лист категории «Лучший документальный фильм» пошли 15 фильмов, в том числе «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» и победитель Венецианского кинофестиваля «Вся красота и кровопролитие». В числе короткометражных документалок «Выход» (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых о климатическом кризисе на Чукотке. В шорт-листах номинаций «Лучший анимационный короткометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» — по 15 фильмов.
95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года. Список номинантов в рамках 95-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук объявят в 24 января.
Комментарии (0)