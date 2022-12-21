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Кино и сериалы

Вышел трейлер перезапуска приключений Эраста Фандорина в альтернативной современной реальности

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Оригинальный сериал «Фандорин. Азазель» выйдет 19 января. Сценарий написан по мотивам одной из 16 книг о гениальном сыщике. Главную роль в проекте исполнил Владислав Тирон («Триггер», «Детективный синдром»).

Молодого сотрудник сыскного управления Эраст Фандорин возьмется за расследование самоубийства в городском парке. И чем больше он узнает о случившемся, тем запутаннее и сложнее становится головоломка. А главное — действие сериала развернется не в XIX веке, как это было в романах, а в XXI, в столице Российской Империи — Петрограде 2023 года. Страной управляет монарх, а единственная революция, которая случилась, была технологической.

Главные роли в проекте исполнили Владислав Тирон, Мила Ершова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Милена Радулович, Артем Быстров, Сергей Горошко, Григорий Верник, Екатерина Варнава, Александр Семчев, Татьяна Владимирова и другие. Съемки сериала проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных локациях Петербурга.

Над сценарием работали Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова. Режиссерское кресло занял Нурбек Эген («Мажор», «Шерлок в России», «Контакт»). Продюсировали проект Ольга Филипук, Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Михаил Китаев. Посмотреть сериал можно будет с 19 января на «Кинопоиске».

Пресс-служба "Кинопоиска"
Пресс-служба "Кинопоиска"
Пресс-служба "Кинопоиска"
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