Названы лучшие неигровые фильмы 2022 года — лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова

Другие лауреаты премии имени Дзиги Вертова:

Лучший дебют

«Небесно-голубой», режиссер Анастасия Субботина

Специальный приз премии

«Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко

Лучший документальным фильмом последних лет из легально доступных на платформе VK Видео

«Класс», режиссер Светлана Астрецова

Инициатором создания премии выступила ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия также является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого гильдией.

«Дзига Вертов — один из немногих «брендов» русской культуры, которые безус­ловно известны и признаны во всем мире. Его творческое наследие изучают во всех киношколах Старого и Нового света. Его имя стало синонимом бескомпромиссного новаторства, креативности, авторского взгляда, превращающего кинохронику в киноискусство. Все это как нельзя лучше отвечает целям и задачам новой национальной премии в сфере неигрового кино — премии имени Дзиги Вертова», — говорят организаторы.