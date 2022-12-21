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Названы лучшие неигровые фильмы 2022 года — лауреаты Первой национальной премии имени Дзиги Вертова

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Миссия премии — поддержка «поисков российских кинематографистов в сфере креативной документалистики».

Национальная премия имени Дзиги Вертова

Лучший документальный фильм 2022 года — «Живой» режиссера Константина Селина. Главный герой ленты Дмитрий родился и вырос на земле, усыпанной останками солдат Второй мировой войны. С детства каждый его шаг будто отзывался с обратной стороны земли слабым гулом о помощи. Несколько лет раскопок сплотили вокруг Дмитрия друзей, вместе они подняли из небытия сотни войнов. Их увлечение перешло в неожиданную форму — они начали создавать образы забытых солдат в виде скульптур.

Другие лауреаты премии имени Дзиги Вертова:

Лучший дебют

  • «Небесно-голубой», режиссер Анастасия Субботина

Специальный приз премии

  • «Монета страны Малави», режиссер Алексей Федорченко

Лучший документальным фильмом последних лет из легально доступных на платформе VK Видео

  • «Класс», режиссер Светлана Астрецова

Инициатором создания премии выступила ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия также является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого гильдией.

«Дзига Вертов — один из немногих «брендов» русской культуры, которые безус­ловно известны и признаны во всем мире. Его творческое наследие изучают во всех киношколах Старого и Нового света. Его имя стало синонимом бескомпромиссного новаторства, креативности, авторского взгляда, превращающего кинохронику в киноискусство. Все это как нельзя лучше отвечает целям и задачам новой национальной премии в сфере неигрового кино — премии имени Дзиги Вертова», — говорят организаторы.

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