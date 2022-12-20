Подростковый буллинг и безразличие взрослых в трейлере драмы «1000 дешевых зажигалок»

По сюжету фильма Ирины Обидовой, для которой «1000 дешевых зажигалок» стали дебютом в полном метре, после инцидента на уроке ОБЖ Артем и Костя попадают в неофициальный список потенциальных проблемных студентов. Они были аутсайдерами, но быстро становятся главными звездами колледжа. Особенно популярность льстит Косте, долгое время терпевшему насмешки ровесников. Он рассказывает всем о своем «таланте» взрывника, хотя за всеми «успехами» стоял Артем, хорошо разбирающийся в химии. Артем обижается на друга и решает показать всем, на что способен. Но все меняется после знакомства с Кирой — девочкой из богатой семьи, которой надоело быть «нормальной».

Главные роли в картине исполнили молодые актеры Павел Чернышев, Никита Плахотнюк («Последний министр») и Елизавета Кононова («Обычная женщина»). Также в фильме снимались: Алена Кучкова («Седьмая симфония»), Евгений Серзин («Лето»), Полина Маликова, Юлия Марченко («Вертинский») и Ульяна Фомичева («Проект "Анна Николаевна"»). Съемки проходили в спальных районах Петербурга и Ленинградской области — так авторы создали такой образ города, в котором каждый зритель увидит свой.

«В «Зажигалках» мне хотелось посмотреть на мир глазами подростков, вспомнить то самое состояние юности, когда все остро настолько, что каждая проблема — это вопрос жизни и смерти, а от первого предательства, как и от первого поцелуя становится невыносимо дышать. Герои истории оказываются в обстоятельствах, когда насилие кажется единственным способом быть услышанными. Они готовы переступить черту, потому что не видят иного выхода в этой борьбе», — отмечает режиссер фильма Ирина Обидова.

Премьера фильма «1000 дешевых зажигалок» состоится 22 декабря 2022 года на Kion.

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