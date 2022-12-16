От «Королевства» Триера до «Вампиров средней полосы»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Королевство: Исход» / Riget Exodus, 3 сезон (DR) (18+)

Премьера третьего (и финального) сезона абсурдистского сериала Ларса фон Триера была на Венецианском фестивале в этом году. Первые два он снимал с 1994 по 1997-й, тогда же планировался еще один, но съемкам помешала смерть нескольких ключевых актеров — Эрнста-Хуго Ярегорда, Кирстен Рольффес и Мортена Ротне Лефферса. И вот, спустя почти 25 лет, Триер вернулся к проекту. Умерших артистов он заменил максимально похожими, а роль Стеллана Скарсгарда теперь играет его сын Александр, дьявола — Уиллем Дефо. Действие вновь происходит в таинственном госпитале накануне Рождества. И да — это опять сверхъестественно забавно и смешно! Возможно, проект станет последней работой режиссера — недавно он узнал, что у него неизлечимая болезнь Паркинсона.

Выйдет с 17 декабря, «Кинопоиск», Okko