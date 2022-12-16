От «Королевства» Триера до «Вампиров средней полосы»: Что смотреть дома на этой неделе

Третий сезон «Королевства», который может стать последней работой Ларса фон Триера в кино, вторая часть скандального проекта «Гарри и Меган» и продолжение хитового драмеди с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Вампиры средней полосы», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение хитового драмеди про семью (хотя они и не кровные — сложно удержаться от каламбура — родственники) вампиров из Смоленска. В конце первого сезона мирные вурдалаки во главе с патриархом Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) потеряли одного из своих, отстояли свои мирные убеждения (они не убивают людей ради пищи) и уничтожили давнего врага. В новом — к касту присоединилась юная актриса Ева Смирнова: ее героиня Мила теперь будет воспитанницей семьи. Должность хранителя после смерти матери (Татьяна Догилева) по наследству перешла к ее сыну (Дмитрий Лысенков), а главной антагонистской стала Агата — персонаж, сыгранные Лукерьей Ильяшенко.
С 13 декабря, Start
Сериал «Родня» / Kindred, премьера (Hulu) (18+)
Экранизация одноименного фантастического романа Октавии Батлер. Молодая женщина с африканскими корнями Дана (Мэллори Джонсон) переносится из настоящего времени на 200 лет назад, когда в США еще было узаконено рабство. Она спасает тонущего в реке белокожего мальчика и возвращается в день сегодняшний. Но внезапные путешествия во времени продолжаются, постепенно разрушая ее жизнь.
С 13 декабря, Hulu
Сериал «Сокровище нации: На краю истории» / National Treasure: Edge of History, премьера (Disney+) (16+)
Сериальный сиквел франшизы «Сокровища нации». В нем юная Джесс (Лизетт Алексис) в компании друзей разгадывает тайны своей семьи и пытается вернуть пропавшие ценности. Из оригинальных шоу в проекте появятся Джастин Барта, Харви Кейтель (вновь в роли главы ФБР Питера Садуски) и даже Николас Кейдж. Правда, он вернется к образу Бена Гейтса лишь во втором сезоне сериала. Режиссером выступила Мира Наир («Салам, Бомбей», «Нью-Йорк, я люблю тебя»).
С 15 декабря, Disney+
Сериал «Литвиненко» / Litvinenko, премьера (ITVX) (18+)
В британском мини-сериале по мотивам биографии бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, а также британской разведки MI6 Александра Литвиненко его играет звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант. Роль жены Литвиненко Марины, пытающейся доказать, что ее мужа отравили полонием, исполнила Маргарита Левиева («Двойка», «Невидимый»). Поставил четырехсерийную драму Джим Филд Смит («Не те парни»), а за сценарий отвечал Джордж Кэй, один из авторов «Убивая Еву» и «Люпена».
С 15 декабря, ITV
Сериал «Гарри и Меган» / Harry & Meghan, премьера (Netflix) (16+)
На прошлой неделе на Netflix вышли первые три эпизода документального мини-сериала о принце Гарри и Меган Маркл. На этой — оставшаяся часть проекта. В ней принц Гарри, в частности, раскрывает подробности конфликта со своим братом, а Меган Маркл рассказывает о том, как травля со стороны британских СМИ довела ее до выкидыша. Сняла проект Лиз Гарбус («Я исчезну во тьме», «Неизвестная Мэрилин»).
Вторая часть с 15 декабря, Netflix
Сериал «Рекрут» / The Recruit, премьера (Netflix) (18+)
Приключенческий шпионский боевик с Ноем Сентинео в главной роли («Ангелы Чарли», «Черный Адам», «Всем парням, которых я любила»). 24-летний юрист Оуэн устраивается работать в ЦРУ. Неопытному новичку поручают встретиться с заключенной, которая грозит раскрыть секретные сведения, если ее не освободят из-под стражи. В касте сериала также Лаура Хэддок («Стражи галактики», «Аббатство Даунтон 2», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Аарти Манн («Теория большого взрыва»).
С 16 декабря, Netflix
Фильм «Бардо» / Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (18+)
Черная комедия Алехандро Гонсалес Иньярриту — первый его фильм со времен дебютной «Суки-любви», снятый им в родной Мексике. Это история про журналиста-документалиста Сильверио Гамма (Даниэль Хименес Качо). Он вполне счастливо живет в США, но чувствует вину перед менее успешными соотечественниками. Ситуация осложняется, когда он получает престижную премию и должен произнести такую публичную речь, чтобы никто не оскорбился.
С 16 декабря, Netflix
Сериал «Королевство: Исход» / Riget Exodus, 3 сезон (DR) (18+)
Премьера третьего (и финального) сезона абсурдистского сериала Ларса фон Триера была на Венецианском фестивале в этом году. Первые два он снимал с 1994 по 1997-й, тогда же планировался еще один, но съемкам помешала смерть нескольких ключевых актеров — Эрнста-Хуго Ярегорда, Кирстен Рольффес и Мортена Ротне Лефферса. И вот, спустя почти 25 лет, Триер вернулся к проекту. Умерших артистов он заменил максимально похожими, а роль Стеллана Скарсгарда теперь играет его сын Александр, дьявола — Уиллем Дефо. Действие вновь происходит в таинственном госпитале накануне Рождества. И да — это опять сверхъестественно забавно и смешно! Возможно, проект станет последней работой режиссера — недавно он узнал, что у него неизлечимая болезнь Паркинсона.
Выйдет с 17 декабря, «Кинопоиск», Okko
Сериал «1923» / 1923, премьера (Paramount+) (18+)
Вселенная сериала «Йеллоустон» Тейлора Шеридана продолжает стремительно расширяться — и тем самым подтверждать тезис, что проект сделан по законам классического большого романа. «1923» — приквел драмы, в котором идет речь о старшем поколении семьи Дантон. Владельцы ранчо Джейкоб (Харрисон Форд) и Кара (Хелен Миррен) пытаются выжить, несмотря ни на что, во времена Великой депрессии.
С 18 декабря, Paramount+
Фильм «Эмили» / Emily (18+)
Байопик одной из сестер Бронте (автора чувственного «Грозового перевала») с Эммой Маккей из «Сексуального просвещения» в заглавной роли. Бунтарка Эмили живет Йоркшире, однажды в их поместье приезжает викарий Уильям Уэйтман. Она влюбляется в него и ставит чувства превыше разума. Для актрисы Фрэнсис О’Коннор («Как важно быть серьезным», «Однажды в сказке») фильм стал ее дебютом в режиссуре.
С 18 декабря, «Кинопоиск»
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