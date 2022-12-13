Данила Козловский, Паулина Андреева и Виктория Исакова в трейлере сериала «13 Клиническая»

По сюжету, неизлечимо больной хирург Кирилл находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить — показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь, что способен правильно определить, кто именно здесь представляет добро, а кто — зло. Диагностика неидеальна, и врагом может оказаться тот, кто изначально им не казался.

Главные роли в сериале режиссера Клима Козинского («Сфера», «Вне себя») исполнили Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Нино Нинидзе, Денис Синявский, Кристина Бабушкина, Алена Акимова и Татьяна Яхина.

Премьера сериала «13 Клиническая» запланирована на 22 декабря 2022 года.

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