Вышел трейлер фильма «Лили и море» — режиссерского дебюта актрисы Динары Друкаровой

Лента вдохновлена книгой одноименной Катрин Пулэн — автобиографическим романом писательницы о годах, проведенных на Аляске. Съемки ленты проходили в Исландии.
«Лили и море» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Динары Друкаровой («Купе № 6», «Генсбур. Любовь хулигана», «Про уродов и людей»), в которой она сыграла главную роль. По сюжету, чтобы не сойти с ума от обыденности маленького города, главная героиня сбегает к океану, ведомая мечтой — рыбачить в Северных морях. Лили удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Она — единственная женщина на борту, и рыбаки прозвали ее «воробышком». Но за хрупкой внешностью скрывается несгибаемая воля, и вскоре Лили с помощью смелости и решительности завоевывает уважение всей команды и право на иную, свободную жизнь.
Дебют Друкаровой-режиссера вдохновлен книгой Катрин Пулэн «Лили и море» (Woman at Sea) — это автобиографический роман писательницы о годах, проведенных на Аляске. Съемки ленты проходили в Исландии. Мировая премьера картины состоялась в рамках программы «Новые режиссеры» кинофестиваля в Сан-Себастьяне-2022. Сразу после фильм был показан в Петербурге — на кинофестивале «Послание к человеку».
О работе над фильмом «Лили и море»:
Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают.
Исландские пейзажи выглядят идеальными для «побега» — маленькие рыбацкие порты на краю света и бесконечное море. Больше того, я бы сказала, что эти ландшафты словно говорят с нашим подсознанием, позволяя выпустить на свободу наши мысли и порывы души.
В российский прокат фильм «Лили и море» выйдет 12 января 2023 года.
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