Вышел трейлер фильма «Лили и море» — режиссерского дебюта актрисы Динары Друкаровой

Динара Друкарова

О работе над фильмом «Лили и море»:

Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают.

Исландские пейзажи выглядят идеальными для «побега» — маленькие рыбацкие порты на краю света и бесконечное море. Больше того, я бы сказала, что эти ландшафты словно говорят с нашим подсознанием, позволяя выпустить на свободу наши мысли и порывы души.