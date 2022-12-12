«Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Уэнсдэй» и Джеффри Дамер: названы номинанты на «Золотой глобус»-2023

В числе проектов, выдвинутых наибольшее число раз, «Банши Инишерина» (за роль в фильме Колин Фаррелл уже отметился в Венеции!), «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, а также сериал «Белый лотос». Публикуем полный список претендентов на статуэтку.
«Вавилон»
Лучший фильм — драма
- «Аватар: Путь воды»
- «Элвис»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшая драматическая актриса
- Кейт Бланшетт, «Тар»
- Оливия Колман, «Империя света»
- Виола Дэвис, «Женщина-король»
- Ана де Армас, «Блондинка»
- Мишель Уильямс, «Фабельманы»
Лучший драматический актер
- Остин Батлер, «Элвис»
- Брендан Фрейзер, «Кит»
- Хью Джекман, «Сын»
- Билла Найи, «Жить»
- Джереми Поуп, «Проверка»
Лучший фильм — мюзикл или комедия
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Все, везде и сразу»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Треугольник печали»
Лучшая женская роль в мюзикле или комедии
- Лесли Мэнвилл, «Миссис Харрис едет в Париж»
- Марго Робби, «Вавилон»
- Аня Тейлор-Джой, «Меню»
- Эмма Томпсон, «Удачи тебе, Лео Гранде»
- Мишель Йео, «Все, везде и сразу»
Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии
- Диего Кальва, «Вавилон»
- Дэниэл Крейг, «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- Адам Драйвер, «Белый шум»
- Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
- Рэйф Файнс, «Меню»
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучший фильм — анимация
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Ину-о: Рождение легенды»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
- «Я краснею»
Лучший фильм не на английском языке
- «На западном фронте без перемен (Германия)
- «Аргентина, 1985 (Аргентина)
- «Близко (Бельгия)
- «Решение уйти (Южная Корея)
- «RRR: Рядом ревет революция» (Индия)
Лучшая женская роль второго плана в любом фильме
- Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навсегда»
- Кэрри Кондон, «Банши Инишерина»
- Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
- Долли Де Леон, «Треугольник печали»
- Керри Маллиган, «Она сказала»
Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме
- Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
- Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
- Брэд Питт, «Вавилон»
- Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
- Эдди Редмэйн, «Добрый медбрат»
Лучший режиссер
- Джеймс Кемерон, «Аватар: Путь воды»
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
- Баз Лурман, «Элвис»
- Мартин Макдонах, «Банши Инишерина»
- Стивен Спилберг, «Фабельманы»
Лучший сценарий
- Тодд Филд, «Тар»
- Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
- Мартин Макдонах, «Банши Инишерина»
- Сара Полли, «Говорят женщины»
- Стивен Спилберг и Тони Кушнер, «Фабельманы»
«Уэнсдэй»
Лучший сериал — драма
- «Лучше звоните Солу»
- «Корона»
- «Дом Дракона»
- «Озарк»
- «Разделение»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Эмма Дарси, «Дом Дракона»
- Лора Линни, «Озарк»
- Имельда Стонтон, «Корона»
- Хилари Суонк, «Дневники Аляски»
- Зендея, «Эйфория»
Лучший актер в драматическом сериале
- Джефф Бриджес, «Старик»
- Кевин Костнер, «Йеллоустон»
- Диего Луна, «Андор»
- Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»
- Адам Скотт, «Разделение»
Лучший сериал — мюзикл или комедия
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Убийства в одном здании»
- «Уэнсдэй»
Лучшая актриса в комедийном или музыкальном сериале
- Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Селена Гомез, «Убийства в одном здании»
- Дженна Ортега, «Уэнсдэй»
- Джин Смарт, «Хитрости»
Лучший актер в комедийном или музыкальном сериале
- Дональд Гловер, «Атланта»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
- Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
- Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
«Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучший мини-сериал, сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения
- «Черная птица»
- «Монстр: История Джеффри Дамера»
- «Выбывшая»
- «Пэм и Томми»
- «Белый Лотос»
Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»
- Джулия Гарнер, «Изобретая Анну»
- Лили Джеймс, «Пэм и Томми»
- Джулия Робертс, «Газлит»
- Аманда Сайфред, «Выбившая»
Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Тэрон Эджертон, «Черная птица»
- Колин Ферт, «Подозрения»
- Эндрю Гарфилд, «Под знаменем небес»
- Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Себастиан Стэн, «Пэм и Томми»
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
- Клэр Дэйнс, «Флейшман в беде»
- Дейзи Эдгар-Джонс, «Под знаменем небес»
- Ниси Нэш, «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Обри Плаза, «Белый лотос»
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения
- Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос»
- Донал Глисон, «Пациент»
- Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
- Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
- Сет Роген, «Пэм и Томми»
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