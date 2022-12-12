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«Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Уэнсдэй» и Джеффри Дамер: названы номинанты на «Золотой глобус»-2023

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В числе проектов, выдвинутых наибольшее число раз, «Банши Инишерина» (за роль в фильме Колин Фаррелл уже отметился в Венеции!), «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, а также сериал «Белый лотос». Публикуем полный список претендентов на статуэтку.

«Вавилон»

Лучший фильм — драма

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Элвис»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучшая драматическая актриса

  • Кейт Бланшетт, «Тар»
  • Оливия Колман, «Империя света»
  • Виола Дэвис, «Женщина-король»
  • Ана де Армас, «Блондинка»
  • Мишель Уильямс, «Фабельманы»

Лучший драматический актер

  • Остин Батлер, «Элвис»
  • Брендан Фрейзер, «Кит»
  • Хью Джекман, «Сын»
  • Билла Найи, «Жить»
  • Джереми Поуп, «Проверка»

Лучший фильм — мюзикл или комедия

  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Все, везде и сразу»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Треугольник печали»

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии

  • Лесли Мэнвилл, «Миссис Харрис едет в Париж»
  • Марго Робби, «Вавилон»
  • Аня Тейлор-Джой, «Меню»
  • Эмма Томпсон, «Удачи тебе, Лео Гранде»
  • Мишель Йео, «Все, везде и сразу»

Лучшая мужская роль в мюзикле или комедии

  • Диего Кальва, «Вавилон»
  • Дэниэл Крейг, «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • Адам Драйвер, «Белый шум»
  • Колин Фаррелл, «Банши Инишерина»
  • Рэйф Файнс, «Меню»

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

Лучший фильм — анимация

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Ину-о: Рождение легенды»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах 2: Последнее желание»
  • «Я краснею»

Лучший фильм не на английском языке

  • «На западном фронте без перемен (Германия)
  • «Аргентина, 1985 (Аргентина)
  • «Близко (Бельгия)
  • «Решение уйти (Южная Корея)
  • «RRR: Рядом ревет революция» (Индия)

Лучшая женская роль второго плана в любом фильме

  • Анджела Бассетт, «Черная пантера: Ваканда навсегда»
  • Кэрри Кондон, «Банши Инишерина»
  • Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»
  • Долли Де Леон, «Треугольник печали»
  • Керри Маллиган, «Она сказала»

Лучшая мужская роль второго плана в любом фильме

  • Брендан Глисон, «Банши Инишерина»
  • Барри Кеоган, «Банши Инишерина»
  • Брэд Питт, «Вавилон»
  • Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»
  • Эдди Редмэйн, «Добрый медбрат»

Лучший режиссер

  • Джеймс Кемерон, «Аватар: Путь воды»
  • Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
  • Баз Лурман, «Элвис»
  • Мартин Макдонах, «Банши Инишерина»
  • Стивен Спилберг, «Фабельманы»

Лучший сценарий

  • Тодд Филд, «Тар»
  • Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»
  • Мартин Макдонах, «Банши Инишерина»
  • Сара Полли, «Говорят женщины»
  • Стивен Спилберг и Тони Кушнер, «Фабельманы»

«Уэнсдэй»

Лучший сериал — драма

  • «Лучше звоните Солу»
  • «Корона»
  • «Дом Дракона»
  • «Озарк»
  • «Разделение»

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Эмма Дарси, «Дом Дракона»
  • Лора Линни, «Озарк»
  • Имельда Стонтон, «Корона»
  • Хилари Суонк, «Дневники Аляски»
  • Зендея, «Эйфория»

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес, «Старик»
  • Кевин Костнер, «Йеллоустон»
  • Диего Луна, «Андор»
  • Боб Оденкерк, «Лучше звоните Солу»
  • Адам Скотт, «Разделение»

Лучший сериал — мюзикл или комедия

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Уэнсдэй»

Лучшая актриса в комедийном или музыкальном сериале

  • Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботт»
  • Кейли Куоко, «Бортпроводница»
  • Селена Гомез, «Убийства в одном здании»
  • Дженна Ортега, «Уэнсдэй»
  • Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший актер в комедийном или музыкальном сериале

  • Дональд Гловер, «Атланта»
  • Билл Хейдер, «Барри»
  • Стив Мартин, «Убийства в одном здании»
  • Мартин Шорт, «Убийства в одном здании»
  • Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

«Монстр: История Джеффри Дамера»

Лучший мини-сериал, сериал-антология или кинофильм, снятый для телевидения

  • «Черная птица»
  • «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • «Выбывшая»
  • «Пэм и Томми»
  • «Белый Лотос»

Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»
  • Джулия Гарнер, «Изобретая Анну»
  • Лили Джеймс, «Пэм и Томми»
  • Джулия Робертс, «Газлит»
  • Аманда Сайфред, «Выбившая»

Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Тэрон Эджертон, «Черная птица»
  • Колин Ферт, «Подозрения»
  • Эндрю Гарфилд, «Под знаменем небес»
  • Эван Питерс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Себастиан Стэн, «Пэм и Томми»

Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
  • Клэр Дэйнс, «Флейшман в беде»
  • Дейзи Эдгар-Джонс, «Под знаменем небес»
  • Ниси Нэш, «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Обри Плаза, «Белый лотос»

Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или кинофильме, снятом для телевидения

  • Ф. Мюррей Абрахам, «Белый лотос»
  • Донал Глисон, «Пациент»
  • Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
  • Ричард Дженкинс, «Монстр: История Джеффри Дамера»
  • Сет Роген, «Пэм и Томми»
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