«Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Уэнсдэй» и Джеффри Дамер: названы номинанты на «Золотой глобус»-2023

В числе проектов, выдвинутых наибольшее число раз, «Банши Инишерина» (за роль в фильме Колин Фаррелл уже отметился в Венеции!), «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, а также сериал «Белый лотос». Публикуем полный список претендентов на статуэтку.