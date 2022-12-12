Цикл лекций по истории киноавангарда стартует в лектории «Севкабель Порта»

13 декабря в рамках цикла лекций по киноавангарду кинокритик, редактор журналов «Искусство кино» и «Кинема» и лектор Санкт-Петербургской Школы Нового кино Евгений Майзель расскажет о причинах и обстоятельствах возникновения кино-авангарда, рассмотрит его основные направления и конфликты.

14 декабря он остановится на пестрой панораме «послевоенного киноавангарда» и expanded cinema — смежном с ним явлении. На заключительной лекции, которая пройдет 15 декабря, Майзель расскажет о современной эпохе и экспериментальном кинематографе, эстетически наследующем авангардные практики прошлых лет.

«Может показаться сложно и непонятно, но смысл переоценен и принимает разные формы. Если зацепило визуально — приходите. Если ничего не поняли — тоже приходите. И всех, кто все это очень любит — ждем», — говорят в команде проекта «Лекторий’порт». Вход на лекции бесплатный по предварительной регистрации.

16+