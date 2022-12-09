От «Пиноккио Гильермо дель Торо» до «Гарри и Меган»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Гарри и Меган» / Harry & Meghan, премьера (Netflix) (16+)

На Netflix вышли первые три эпизода документального мини-сериала о принце Гарри и Меган Маркл. Зарубежные критики уже называют их «разочаровывающими» — без сенсаций или откровений. Впрочем, это все равно первый случай, когда члены британской королевской семьи настолько близко подпустили к себе камеры (впрочем, в марте 2020 года они сложили с себя соответствующие обязанности). В первой части проекта рассказывается, в основном, как пара познакомилась, обручилась и поженилась, все это время страдая от пристального внимания прессы. Вторая выйдет ровно через неделю.

С 8 декабря, Netflix

