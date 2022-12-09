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Кино и сериалы

От «Пиноккио Гильермо дель Торо» до «Гарри и Меган»: Что смотреть дома на этой неделе

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Цифровой релиз главного российского блокбастера года «Сердце пармы», мрачная сказка про Пиноккио в режиссуре Гильермо дель Торо, первые три эпизода документалки про принца Гарри и Меган Маркл, а также драма Авдотьи Смирновой «Плотник» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ТНТ, Premier

Сериал «Жуки», 3 сезон (ТНТ) (16+)

Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется с третьим сезоном, который станет для проекта финальным. Напомним, столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывали дейтинг-приложение. Во втором сезон к ним приехал инвестор (Игорь Верник), но после прыжка с обрыва он оказался прикован к кровати. В третьем — герои будут заняты его реабилитацией.

С 5 декабря, ТНТ, Premier

HBO

Сериал «Темные начала» / His Dark Materials, 3 сезон (HBO) (16+)

Продолжение основанного на фэнтези-книгах Филипа Пулмана сериала про храбрую девочку Лире Белакве, который станет для проекта финальным (в том числе из-за ограничений в бюджете). В третьем сезоне Лира (Дафни Кин) вместе с Уиллом (Амир Уилсон) отправляются в Мир мертвых, чтобы отыскать своего друга Роджера (Левин Ллойд). А родители подростка леди Колтрейн (Рут Уилсон) и лорд Азриэл (Джеймс МакЭвой) будут стараться ее защитить.

С 6 декабря, HBO, «Амедиатека»

Netflix

Спешел «Босс-молокосос: Рождественский бонус» / The Boss Baby: Christmas Bonus (6+)

Рождественский спешел франшизы про Босса-молокососа (Джон Пол Карлиак). В свое первое Рождество, которое он не слишком жаждет праздновать, его принимают за эльфа и увозят на Северный полюс, чтобы помогать Санте.

C 6 декабря, Netflix

Централпартнершип

«Сердце пармы» (16+)

Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Нашу подробную рецензию о главном российском блокбастере года читайте здесь.

С 8 декабря, Okko, Kion, Premier

Bart Lenoir / Shutterstock.com

Сериал «Гарри и Меган» / Harry & Meghan, премьера (Netflix) (16+)

На Netflix вышли первые три эпизода документального мини-сериала о принце Гарри и Меган Маркл. Зарубежные критики уже называют их «разочаровывающими» — без сенсаций или откровений. Впрочем, это все равно первый случай, когда члены британской королевской семьи настолько близко подпустили к себе камеры (впрочем, в марте 2020 года они сложили с себя соответствующие обязанности). В первой части проекта рассказывается, в основном, как пара познакомилась, обручилась и поженилась, все это время страдая от пристального внимания прессы. Вторая выйдет ровно через неделю.

С 8 декабря, Netflix
 

HBO Max

Сериал «Роковой патруль» / Doom Patrol, 4 сезон (HBO Max) (18+)

Спин-офф «Титанов» (хотя действие сериалов разворачивается в разных вселенных) возвращается с новым сезоном. Супергероям-неудачникам из линейки DC (в том числе Брендану Фрейзеру в роли киборга Роботмена) нужно выяснить, что замышляют участники «Проекта Иммортус», увлеченные темой бессмертия. В декабре стартует первая половина нового сезона — зрители увидят шесть серий, после чего сериал возьмет небольшую паузу.

С 8 декабря, HBO Max, с 9 декабря — «Кинопоиск»

Britbox

Сериал «Шпион среди друзей» / A Spy Among Friends, премьера (Britbox) (18+)

Экранизация одноименного романа Бена Макинтайра (в России он выходил в издательстве Corpus), основанного на реальной истории. Сотрудник МИ-6 Ким Филби (Гай Пирс) шпионит в пользу советской разведки. Заставить его сознаться берется его близкий друг Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис). Срежиссировал сериал Ник Мерфи («Секрет», «Последнее королевство»).

С 8 декабря, Britbox

Сериал «Актер», премьера («Первый канал») (16+)

На «Кинопоиске» продолжают выходить проекты, которые изначально готовились для «Первого канала» (так было, например, с обаятельным «Детективным синдромом» Романа Волобуева). Драму об актере-неудачнике по имени Иван придумал сценарист «Мажора» Сергей Калужанов. Главному герою (Григорий Чабан из «Почки») предстоит сыграть роль в реальной жизни, чтобы спасти жизни множества людей. Также в касте — Клавдия Коршунова.

С 8 декабря, «Кинопоиск», Wink

Netflix

Фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» / Pinocchio (6+)

За хрестоматийную историю, как деревянная кукла мечтает стать настоящим мальчиком, на этот раз взялся мрачный сказочник Гильермо дель Торо. В его версии действие происходит в Италии 1930-х, когда у власти Муссолини. Джепетто (Дэвид Брэдли) тут мастерит Пиноккио (Грегори Манн) как напоминание о сыне, погибшем в Первую мировую войну. Фею, оживляющую куклу,. играет Тильда Суинтон, а сверчка — Юэн Макгрегор.

С 9 декабря, Netflix

Kion

Фильм «Плотник» (16+)

Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя так: бороться до последнего во что бы то ни стало.

С 9 декабря, Kion

Netflix

Сериал «Бумажный дом: Корея» / Jongiui jip: gongdonggyeongjeguyeok, 2 часть 1 сезона (Netflix) (18+)

Настало время узнать, чем же заканчивается первый сезон попытки Netflix объединяет своих хедлайнеров. Напомним, корейские кинематографисты, чья «Игра в кальмара» стала главной новинкой стриминга в прошлом году, сделали свою адаптацию «Бумажного дома» — испанского хита платформы, который долгое время сохранял лидерство. Действие происходит в альтернативной Корее, в которой Север и Юг решили выпустить единую валюту. Профессора, решившего ограбить монетный двор, здесь играет Ю Джи-тхэ из «Олдбоя».

С 9 декабря, Netflix

AppleTV+

Фильм «Освобождение» / Emancipation

В черно-белой драме Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель») Уилл Смит играет сбегающего с плантации раба. Он пробирается через болота Луизианы, рискую жизнью, чтобы доказать, что главная ценность — это свобода. Продюсером проекта стал Джои МакФарланд («Волк с Уолл-стрит», «Из пекла»).

С 9 декабря, AppleTV+

Apple TV+

Сериал «Маленькая Америка» / Little America, 2 сезон (Apple TV+) (16+)

Продолжение сериала-антологии, в котором рассказывают истории мигрантов, приехавших в США за лучшей жизнью и «американской мечтой». Среди создателей проекта — Шан Хейдер, получившая «Оскар» за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей», а также актер и сценарист Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»).

С 9 декабря, Apple TV+

«Кинопоиск»

Фильм «Песни лета» (16+)

В августе фильм «Песни лета» лидера якутского кино Дмитрия Давыдова показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. На онлайн-платформах он выходит, минуя кинопрокат. Это история о столкновении разных поколений. К одиноко живущему в деревне дедушке-самогонщику приезжает на каникулы внук, ожидающий, что ему будет смертельно скучно. Но здесь начинают происходить самые невероятные события.

С 10 декабря, «Кинопоиск»

«Парадиз»

Фильм «Икар» / Icare (6+)

Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного существа с телом человека и головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».

С 10 декабря, «Кинопоиск», Okko, «Иви»

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Кинофичер

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