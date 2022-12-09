От «Пиноккио Гильермо дель Торо» до «Гарри и Меган»: Что смотреть дома на этой неделе

Цифровой релиз главного российского блокбастера года «Сердце пармы», мрачная сказка про Пиноккио в режиссуре Гильермо дель Торо, первые три эпизода документалки про принца Гарри и Меган Маркл, а также драма Авдотьи Смирновой «Плотник» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Жуки», 3 сезон (ТНТ) (16+)
Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется с третьим сезоном, который станет для проекта финальным. Напомним, столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывали дейтинг-приложение. Во втором сезон к ним приехал инвестор (Игорь Верник), но после прыжка с обрыва он оказался прикован к кровати. В третьем — герои будут заняты его реабилитацией.
С 5 декабря, ТНТ, Premier
Сериал «Темные начала» / His Dark Materials, 3 сезон (HBO) (16+)
Продолжение основанного на фэнтези-книгах Филипа Пулмана сериала про храбрую девочку Лире Белакве, который станет для проекта финальным (в том числе из-за ограничений в бюджете). В третьем сезоне Лира (Дафни Кин) вместе с Уиллом (Амир Уилсон) отправляются в Мир мертвых, чтобы отыскать своего друга Роджера (Левин Ллойд). А родители подростка леди Колтрейн (Рут Уилсон) и лорд Азриэл (Джеймс МакЭвой) будут стараться ее защитить.
С 6 декабря, HBO, «Амедиатека»
Спешел «Босс-молокосос: Рождественский бонус» / The Boss Baby: Christmas Bonus (6+)
Рождественский спешел франшизы про Босса-молокососа (Джон Пол Карлиак). В свое первое Рождество, которое он не слишком жаждет праздновать, его принимают за эльфа и увозят на Северный полюс, чтобы помогать Санте.
C 6 декабря, Netflix
«Сердце пармы» (16+)
Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев экранизировал роман Алексея Иванова про противостояние Великого Московского княжества и уральской пармы — древних пермских земель, населенных язычниками. В касте блокбастера-пеплума — Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Нашу подробную рецензию о главном российском блокбастере года читайте здесь.
С 8 декабря, Okko, Kion, Premier
Сериал «Гарри и Меган» / Harry & Meghan, премьера (Netflix) (16+)
На Netflix вышли первые три эпизода документального мини-сериала о принце Гарри и Меган Маркл. Зарубежные критики уже называют их «разочаровывающими» — без сенсаций или откровений. Впрочем, это все равно первый случай, когда члены британской королевской семьи настолько близко подпустили к себе камеры (впрочем, в марте 2020 года они сложили с себя соответствующие обязанности). В первой части проекта рассказывается, в основном, как пара познакомилась, обручилась и поженилась, все это время страдая от пристального внимания прессы. Вторая выйдет ровно через неделю.
С 8 декабря, Netflix
Сериал «Роковой патруль» / Doom Patrol, 4 сезон (HBO Max) (18+)
Спин-офф «Титанов» (хотя действие сериалов разворачивается в разных вселенных) возвращается с новым сезоном. Супергероям-неудачникам из линейки DC (в том числе Брендану Фрейзеру в роли киборга Роботмена) нужно выяснить, что замышляют участники «Проекта Иммортус», увлеченные темой бессмертия. В декабре стартует первая половина нового сезона — зрители увидят шесть серий, после чего сериал возьмет небольшую паузу.
С 8 декабря, HBO Max, с 9 декабря — «Кинопоиск»
Сериал «Шпион среди друзей» / A Spy Among Friends, премьера (Britbox) (18+)
Экранизация одноименного романа Бена Макинтайра (в России он выходил в издательстве Corpus), основанного на реальной истории. Сотрудник МИ-6 Ким Филби (Гай Пирс) шпионит в пользу советской разведки. Заставить его сознаться берется его близкий друг Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис). Срежиссировал сериал Ник Мерфи («Секрет», «Последнее королевство»).
С 8 декабря, Britbox
Сериал «Актер», премьера («Первый канал») (16+)
На «Кинопоиске» продолжают выходить проекты, которые изначально готовились для «Первого канала» (так было, например, с обаятельным «Детективным синдромом» Романа Волобуева). Драму об актере-неудачнике по имени Иван придумал сценарист «Мажора» Сергей Калужанов. Главному герою (Григорий Чабан из «Почки») предстоит сыграть роль в реальной жизни, чтобы спасти жизни множества людей. Также в касте — Клавдия Коршунова.
С 8 декабря, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо» / Pinocchio (6+)
За хрестоматийную историю, как деревянная кукла мечтает стать настоящим мальчиком, на этот раз взялся мрачный сказочник Гильермо дель Торо. В его версии действие происходит в Италии 1930-х, когда у власти Муссолини. Джепетто (Дэвид Брэдли) тут мастерит Пиноккио (Грегори Манн) как напоминание о сыне, погибшем в Первую мировую войну. Фею, оживляющую куклу,. играет Тильда Суинтон, а сверчка — Юэн Макгрегор.
С 9 декабря, Netflix
Фильм «Плотник» (16+)
Мелодрама Авдотьи Смирновой с элементами притчи и религиозного хоррора. В семье обычного плотника из Ульяновска заболевает ребенок. Диагноз становится тяжелым испытанием для родителей (Сергей Уманов и Анна Рыцарева). Гамлетовский вопрос про «Сломиться ль под ударами судьбы» плотник решает для себя так: бороться до последнего во что бы то ни стало.
С 9 декабря, Kion
Сериал «Бумажный дом: Корея» / Jongiui jip: gongdonggyeongjeguyeok, 2 часть 1 сезона (Netflix) (18+)
Настало время узнать, чем же заканчивается первый сезон попытки Netflix объединяет своих хедлайнеров. Напомним, корейские кинематографисты, чья «Игра в кальмара» стала главной новинкой стриминга в прошлом году, сделали свою адаптацию «Бумажного дома» — испанского хита платформы, который долгое время сохранял лидерство. Действие происходит в альтернативной Корее, в которой Север и Юг решили выпустить единую валюту. Профессора, решившего ограбить монетный двор, здесь играет Ю Джи-тхэ из «Олдбоя».
С 9 декабря, Netflix
Фильм «Освобождение» / Emancipation
В черно-белой драме Антуана Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель») Уилл Смит играет сбегающего с плантации раба. Он пробирается через болота Луизианы, рискую жизнью, чтобы доказать, что главная ценность — это свобода. Продюсером проекта стал Джои МакФарланд («Волк с Уолл-стрит», «Из пекла»).
С 9 декабря, AppleTV+
Сериал «Маленькая Америка» / Little America, 2 сезон (Apple TV+) (16+)
Продолжение сериала-антологии, в котором рассказывают истории мигрантов, приехавших в США за лучшей жизнью и «американской мечтой». Среди создателей проекта — Шан Хейдер, получившая «Оскар» за фильм «CODA: Ребенок глухих родителей», а также актер и сценарист Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»).
С 9 декабря, Apple TV+
Фильм «Песни лета» (16+)
В августе фильм «Песни лета» лидера якутского кино Дмитрия Давыдова показывали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. На онлайн-платформах он выходит, минуя кинопрокат. Это история о столкновении разных поколений. К одиноко живущему в деревне дедушке-самогонщику приезжает на каникулы внук, ожидающий, что ему будет смертельно скучно. Но здесь начинают происходить самые невероятные события.
С 10 декабря, «Кинопоиск»
Фильм «Икар» / Icare (6+)
Анимационное переложение для детей мифов Древней Греции. Тут Икар — мальчик, который посмел во время правления царя Миноса бросить вызов ему и богам Олимпа. Все это ради лучшего друга — таинственного существа с телом человека и головой быка. Среди других проект озвучила актриса Камилль Коттен из «Убивая Еву».
С 10 декабря, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
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