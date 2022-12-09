Фильм «Не хороните меня без Ивана» взял главный приз первого российского фестиваля авторского кино

Лауреаты фестиваля авторского кино «Зимний»

Лучший фильм

«Не хороните меня без Ивана», режиссер Любовь Борисова

Лучшая режиссура

«Айта», режиссер Степан Бурнашев

Лучший сценарий

«Доктор, авторы сценария Тамара Бочарова, Артем Темников, Мария Ануфриева

Лучшая мужская роль

Иннокентий Луковцев, «Айта»

Лучшая женская роль

Анна Слю, «Наводнение»

Лучшее визуальное решение

«Большие змеи Улли-Кале», режиссер Алексей Федорченко

Специальный приз посмертно присужден актеру Сергею Пускепалису. Диплом жюри с формулировкой «За искренность» получила актриса Ольга Симонова («Медея»).

«Честно, не ожидали, что получим главный приз. Потому что на фестивале отметили двумя наградами другой якутский фильм «Айта» Степана Бурнашева. Казалось, что на этом все. И тут объявили наш фильм, Якутия получила три приза. Мы были в шоке», — приводит «Якутия Daily» слова режиссера фильма «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой. «В прокат картина выйдет в канун Нового года, почти параллельно с «Аватаром». Тем не менее, хотим, чтобы это стало нашим новогодним подарком для якутян. Фильм светлый и очень летний. Он поможет забыть все невзгоды этого года», — добавила она.